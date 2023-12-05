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Евгений Куйвашев указал главам муниципалитетов на два приоритета в работе

Интересы людей и поиск инвесторов: мэры получили недвусмысленные намеки от Куйвашева

5 декабря 2023, 12:22
Фото: Информационный портал Свердловской области

Евгений Куйвашев указал главам муниципалитетов на два приоритета в работе

Интересы жителей должны учитываться при работе над улучшением транспортной доступности в городах Свердловской области, а главам муниципалитетов пора активнее заниматься выстраиванием отношений с инвесторами из бизнеса. Губернатор Евгений Куйвашев обозначил приоритеты деятельности уральских мэров.

Во время прямой линии 5 декабря губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что для глав муниципалитетов очень важно контролировать работу общественного транспорта.

Он обратился к главам муниципалитетов и отметил, что работа общественного транспорта является одним из ключевых показателей работы. Евгений Куйвашев призвал глав заниматься этим постоянно, привлекая надежных перевозчиков и создавая удобное для населения расписание. Города, по словам губернатора, являются живыми организмами, которые требуют постоянного улучшения и реагирования на потребности жителей.

Вопросы о проблемах с транспортной доступностью отдаленных районов городов задавали жители Екатеринбурга, актуальна эта ситуация и для других муниципалитетов. Например, в Нижнем Тагиле в транспортной сети есть несколько маршрутов, которые фактически не обслуживаются подрядчиками. Некоторые из таких маршрутов актуальны только в часы пик, а в дневное время пассажиропоток на них низкий. В таких ситуациях перевозчики могли бы перераспределять автобусы на другие маршруты. 

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Также глава региона отметил, что одним из действенных способов улучшения системы жилищно-коммунального хозяйства становится реализация концессионных соглашений в городах. В отрасль ЖКХ нужно вовлекать предпринимателей, которые смогут стать инвесторами в важных для городов проектах:

Нужно всем городам активнее использовать концессионные схемы привлечения средств. Одними бюджетными деньгами и деньгами потребителей нам разово проблему не решить. Нужно активнее привлекать инвесторов в решение той или иной задачи, в том числе и проблемы воды. Один из ключевых критериев работы главы — это наличие концессионных соглашений. Нужно четко обозначить программу и привлекать деньги, в том числе, обращаясь к нам за поддержкой, за платой концедента, — отметил глава Свердловской области при общении с жителями 5 декабря. 
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