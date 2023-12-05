Интересы людей и поиск инвесторов: мэры получили недвусмысленные намеки от Куйвашева

Вопросы о проблемах с транспортной доступностью отдаленных районов городов задавали жители Екатеринбурга, актуальна эта ситуация и для других муниципалитетов. Например, в Нижнем Тагиле в транспортной сети есть несколько маршрутов, которые фактически не обслуживаются подрядчиками. Некоторые из таких маршрутов актуальны только в часы пик, а в дневное время пассажиропоток на них низкий. В таких ситуациях перевозчики могли бы перераспределять автобусы на другие маршруты.