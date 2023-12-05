Известны личности жителей Серова, которые убили собаку. Один из них был ее хозяином

Posted Сегодня, 05:01
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Свердловчанин, который был хозяином собаки, ранее был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью, рассказали в пресс-службе МО МВД «Серовский».
Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, нарушение покоя и тишины горожан, неуплату штрафов, употребление алкоголя в общественном месте, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Другой горожанин официально не работает. У него имеются судимости за причинение легкого вреда здоровью, а также за кражи угрозу убийством и избиением. При этом мужчина тоже привлекался к административной ответственности за совершенные правонарушения.
Оба обвиняемых раскаялись в совершенном преступлении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 4 июня 2023 года мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, избили до смерти собаку на глаза у девятилетней дочери одного из них.