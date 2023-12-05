Кафе перестало работать в Новоуральске после инцидента с изнасилованием шваброй

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Сам инцидент произошел еще в октябре. Тогда несколько мужчин избили гостя. Впоследствии один из участников конфликта Иван Бугаенко использовал швабру в отношении пострадавшего, а точнее изнасиловал его ею. Полиция начала расследование, а дом Бугаенко был обыскан. Он сам позднее сдался властям.
После этого инцидента множество жителей города выразили свое негодование на платформе 2GIS, оставляя негативные отзывы о кафе. Однако были и те, кто выразил сожаление по поводу закрытия «Ромашки», отметив, что они часто посещали это заведение и наслаждались его атмосферой.
Официальная информация о новом владельце здания, где находилось кафе «Ромашка», пока неизвестна, пишет Ура.ру. Соседние заведения также сообщили о проблематичном прошлом «Ромашки», отметив, что в это место часто собирались люди, провоцировавшие драки и оставлявшие разбитые предметы на улице.