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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

Кафе в Новоуральске закрылось после изнасилования посетителя шваброй

Кафе перестало работать в Новоуральске после инцидента с изнасилованием шваброй

5 декабря 2023, 15:09
Фото: 1MI

Кафе в Новоуральске закрылось после изнасилования посетителя шваброй

Кафе «Ромашка» в Новоуральске закрылось после инцидента с насилием в заведении. В частности, там изнасиловали гостя шваброй. О закрытии сообщили представители заведения в социальных сетях.

Сам инцидент произошел еще в октябре. Тогда несколько мужчин избили гостя. Впоследствии один из участников конфликта Иван Бугаенко использовал швабру в отношении пострадавшего, а точнее изнасиловал его ею. Полиция начала расследование, а дом Бугаенко был обыскан. Он сам позднее сдался властям.

После этого инцидента множество жителей города выразили свое негодование на платформе 2GIS, оставляя негативные отзывы о кафе. Однако были и те, кто выразил сожаление по поводу закрытия «Ромашки», отметив, что они часто посещали это заведение и наслаждались его атмосферой.

Официальная информация о новом владельце здания, где находилось кафе «Ромашка», пока неизвестна, пишет Ура.ру. Соседние заведения также сообщили о проблематичном прошлом «Ромашки», отметив, что в это место часто собирались люди, провоцировавшие драки и оставлявшие разбитые предметы на улице.

#Происшествия#Кафе#Новоуральск#Криминал#Закрытие#Предприниматель#18+#Ирина Кирилова
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