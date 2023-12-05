Кафе перестало работать в Новоуральске после инцидента с изнасилованием шваброй

После этого инцидента множество жителей города выразили свое негодование на платформе 2GIS, оставляя негативные отзывы о кафе. Однако были и те, кто выразил сожаление по поводу закрытия «Ромашки», отметив, что они часто посещали это заведение и наслаждались его атмосферой.