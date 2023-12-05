«Кровь на асфальте была». Депутат Госдумы Иванов высказался о сериале «Слово пацана»

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По его мнению, сериал является полной антирекламой опасного образа жизни.
Кровь, смерть, бессмысленное насилие, сломанные судьбы, нищета. Где там романтизация? Я своему сыну показал сериал. Он сказал: «снято классно, но повторять — ни за что», — заявил депутат Максим Иванов.
Он отметил, что если говорить о том, что дети, посмотрев сериал, начинают вести себя также, то надо запретить половину попадающего в интернет контента.
Иванов добавляет, что среди подростков всегда были те, кто решает вопросы насилием и сериалы тут ни при чем.
Как человек, выросший в суровые годы на Уралмаше, я сам был участником примерно того же, что происходит в этом сериале. Конечно, не в таком кровожадном виде, но драки стенка на стенку были, кровь на асфальте была, без особой надобности в другие районы поодиночке не ходили, — рассказывает Иванов.
При этом он добавил, что несмотря на пройденное в школьные годы, он не вырос отморозком, как и большинство его знакомых. Иванов отметил, что многие хулиганы потом отправились защищать родину в «чеченские» кампании. Также есть и на СВО много тех, кто прошел через «улицу».
Эффективной пропагандой опасного образа жизни Иванов называет равнодушие и безответственность родителей, а также отсутствие у них спортивного и культурного досуга, новых телегероев, на которых можно было бы равняться.
Справедливости ради, с детским досугом в России сейчас хорошо. Масса возможностей в спорте, науке, волонтерской деятельности. Было бы желание становиться умнее, сильнее и лучше. Где это желание воспитывается? Правильно, в семье. С самого рождения. А не сериалами, — говорит Иванов.
По итогу своего высказывания депутат заявил, что если что-то запрещается, то популярность среди подростков у этого, наоборот, растет. И бороться с этим, по мнению Иванова, нужно чем-то добрым, светлым и таким же зрелищным.
Напомним, ранее депутат Государственной думы Нина Останина попросила Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни среди подростков.