«Кровь на асфальте была». Депутат Госдумы Иванов высказался о сериале «Слово пацана»

При этом он добавил, что несмотря на пройденное в школьные годы, он не вырос отморозком, как и большинство его знакомых. Иванов отметил, что многие хулиганы потом отправились защищать родину в «чеченские» кампании. Также есть и на СВО много тех, кто прошел через «улицу».