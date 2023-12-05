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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Депутат Госдумы от Свердловской области высказался о сериале «Слово пацана»

«Кровь на асфальте была». Депутат Госдумы Иванов высказался о сериале «Слово пацана»

5 декабря 2023, 07:42
Фото: личная страница Максима Иванова Вконтакте

Депутат Госдумы от Свердловской области высказался о сериале «Слово пацана»

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов высказался о сериале «Слово пацана», который его коллеги призывают проверить на предмет пропаганды опасного образа жизни среди подростков.

По его мнению, сериал является полной антирекламой опасного образа жизни.

Кровь, смерть, бессмысленное насилие, сломанные судьбы, нищета. Где там романтизация? Я своему сыну показал сериал. Он сказал: «снято классно, но повторять — ни за что», — заявил депутат Максим Иванов.

Он отметил, что если говорить о том, что дети, посмотрев сериал, начинают вести себя также, то надо запретить половину попадающего в интернет контента.

Иванов добавляет, что среди подростков всегда были те, кто решает вопросы насилием и сериалы тут ни при чем.

Как человек, выросший в суровые годы на Уралмаше, я сам был участником примерно того же, что происходит в этом сериале. Конечно, не в таком кровожадном виде, но драки стенка на стенку были, кровь на асфальте была, без особой надобности в другие районы поодиночке не ходили, — рассказывает Иванов.

При этом он добавил, что несмотря на пройденное в школьные годы, он не вырос отморозком, как и большинство его знакомых. Иванов отметил, что многие хулиганы потом отправились защищать родину в «чеченские» кампании. Также есть и на СВО много тех, кто прошел через «улицу».

Эффективной пропагандой опасного образа жизни Иванов называет равнодушие и безответственность родителей, а также отсутствие у них спортивного и культурного досуга, новых телегероев, на которых можно было бы равняться.

Справедливости ради, с детским досугом в России сейчас хорошо. Масса возможностей в спорте, науке, волонтерской деятельности. Было бы желание становиться умнее, сильнее и лучше. Где это желание воспитывается? Правильно, в семье. С самого рождения. А не сериалами, — говорит Иванов.

По итогу своего высказывания депутат заявил, что если что-то запрещается, то популярность среди подростков у этого, наоборот, растет. И бороться с этим, по мнению Иванова, нужно чем-то добрым, светлым и таким же зрелищным.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Нина Останина попросила Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни среди подростков.

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