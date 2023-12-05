Куйвашев пообещал, что застройка не коснется парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

Куйвашев заявил о благоустройстве парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

Парк 50-летия ВЛКСМ будет благоустроеен. Такое поручение дал главе Екатеринбурга Алексею Орлову губернатор Евгений Куйвашев. При этом он отметил, что училище олимпийского резерва выстроит на участке свои корпуса.