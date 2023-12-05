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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Куйвашев заявил о благоустройстве парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

Куйвашев пообещал, что застройка не коснется парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

5 декабря 2023, 08:32
Фото: скриншот телеканала ОТВ

Куйвашев заявил о благоустройстве парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

Парк 50-летия ВЛКСМ будет благоустроеен. Такое поручение дал главе Екатеринбурга Алексею Орлову губернатор Евгений Куйвашев. При этом он отметил, что училище олимпийского резерва выстроит на участке свои корпуса.

Жители Екатеринбурга задали губернатору вопрос по поводу застройки около парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Он успокоил жителей, что она не коснется самой территории.

Расположатся новые здания училища на примыкающей территории. Об этом губернатор заявил в ходе «прямой линии».

Нужно будет подготовить документацию к благоустройству парка. Безусловно, будем строить новые общежития, но, подчеркиваю, на земле, которая принадлежит училищу, в парковую зону никто залезать не будет, — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее стало известно, что администрация Нижнего Тагила планирует разработать единую концепцию внешнего вида города.

#Город#Благоустройство#Строительство#Парк#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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