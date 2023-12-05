Куйвашев пообещал, что застройка не коснется парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Жители Екатеринбурга задали губернатору вопрос по поводу застройки около парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Он успокоил жителей, что она не коснется самой территории.
Расположатся новые здания училища на примыкающей территории. Об этом губернатор заявил в ходе «прямой линии».
Нужно будет подготовить документацию к благоустройству парка. Безусловно, будем строить новые общежития, но, подчеркиваю, на земле, которая принадлежит училищу, в парковую зону никто залезать не будет, — заявил Евгений Куйвашев.
Напомним, ранее стало известно, что администрация Нижнего Тагила планирует разработать единую концепцию внешнего вида города.