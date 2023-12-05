Машины тонут на Эльмаше в Екатеринбурге из-за мощного прорыва водопровода

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Вода вытекает из-под канализационных люков и растекается. Из-за этого около дома на Космонавтов, 72 проезд оказался полностью затопленным.
По словам одного из очевидцев, рядом располагаются два детских сада, школа и детская больница. При этом причина аварии неизвестна, а вода холодная, пишет Е1.
Напомним, в конце ноября на улице Татищева в Екатеринбурге тоже произошла коммунальная авария. Тогда вода также поднялась из колодца и затем растеклась по всей улице.