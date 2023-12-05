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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

Автомобили затопило в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии

Машины тонут на Эльмаше в Екатеринбурге из-за мощного прорыва водопровода

5 декабря 2023, 07:48
Фото: Е1

Автомобили затопило в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге на Эльмаше произошла коммунальная авария. В результате по дороге во дворе на проспекте Космонавтов, 76 разлилась река.

Вода вытекает из-под канализационных люков и растекается. Из-за этого около дома на Космонавтов, 72 проезд оказался полностью затопленным.

По словам одного из очевидцев, рядом располагаются два детских сада, школа и детская больница. При этом причина аварии неизвестна, а вода холодная, пишет Е1.

Напомним, в конце ноября на улице Татищева в Екатеринбурге тоже произошла коммунальная авария. Тогда вода также поднялась из колодца и затем растеклась по всей улице.

#Происшествия#Вода#ЖКХ#Прорыв трубы#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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