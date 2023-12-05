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Published Сегодня, 17:03

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Updated Сегодня, 17:05

Кипящее масло взорвалось в квартире одного из домов в Екатеринбурге

Масло взорвалось после попытки тушения водой в одном из домов Екатеринбурга

5 декабря 2023, 17:03
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Кипящее масло взорвалось в квартире одного из домов в Екатеринбурге

Молодая учительница иностранного языка из Екатеринбурга оказалась в реанимации после того, как у нее на кухне взорвался ковш с кипящим маслом.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Shot, 24-летняя екатеринбурженка, проживающая на улице Чемпионов, нагревала масло в ковшике на электроплите. В какой-то момент масло загорелось, и девушка, в панике, решила потушить огонь, залив ковш воды.

Однако это привело не к тушению пожара, а к взрыву, который был настолько сильным, что выбил кухонную и входную двери, разбил окна и расплавил остальные предметы на кухне.

Пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами второй степени на 20% поверхности тела, а также с ожогом третьей степени на кисти. В результате инцидента пришлось эвакуировать 100 жильцов.

Возникшая огненная вспышка моментально дала ей понять, что так масло тушить нельзя. В результате девушка была госпитализирована, а сотрудники МЧС России, выехавшие на происшествие, констатировали, что возгорания в результате не произошло и эвакуировавшиеся из дома жители могут возвращаться домой, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что мусоропровод второй раз взорвался в жилом доме в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Пожар#Взрыв#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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