Масло взорвалось после попытки тушения водой в одном из домов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
По информации, опубликованной в Telegram-канале Shot, 24-летняя екатеринбурженка, проживающая на улице Чемпионов, нагревала масло в ковшике на электроплите. В какой-то момент масло загорелось, и девушка, в панике, решила потушить огонь, залив ковш воды.
Однако это привело не к тушению пожара, а к взрыву, который был настолько сильным, что выбил кухонную и входную двери, разбил окна и расплавил остальные предметы на кухне.
Пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами второй степени на 20% поверхности тела, а также с ожогом третьей степени на кисти. В результате инцидента пришлось эвакуировать 100 жильцов.
Возникшая огненная вспышка моментально дала ей понять, что так масло тушить нельзя. В результате девушка была госпитализирована, а сотрудники МЧС России, выехавшие на происшествие, констатировали, что возгорания в результате не произошло и эвакуировавшиеся из дома жители могут возвращаться домой, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что мусоропровод второй раз взорвался в жилом доме в Екатеринбурге.