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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В России требования к призывникам с болезнями смягчат

Минобороны смягчит требования к призывникам

5 декабря 2023, 07:29
Фото: 1MI

В России требования к призывникам с болезнями смягчат

Минобороны внесет изменения в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Таким образом, требования к призывникам будут смягчены.

В частности, будет сокращен список заболеваний, с которыми можно быть призванным на срочную службу, служить по контракту, либо оказаться в резерве, сообщают «Новые известия».

Как рассказали в военном ведомстве, их цель — изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности».

В настоящий момент на медкомиссии отсеивают тех мужчин, у которых есть инвалидность, злокачественные образования, врожденный сифилис, астма, сахарный диабет любого типа, ВИЧ-инфекция и другие заболевания.

Как утверждает главный военно-врачебный эксперта Минобороны Андрей Дацко, в настоящий момент у каждого четвертого призывника в России есть какие-либо болезни, с которыми невозможно служить в армии.

Самые частые из причин — сколиоз и плоскостопие, нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца, а также нервной системы. Есть и множество мужчин со слабым зрением, что тоже является противопоказанием.

Однако случается и так, что в армию призывают и тех, кто не годен. Заканчивается это печально.

У меня на виду пример военнослужащего с гепатитом С, который никак не может комиссоваться и ужасно мучается, — рассказала представитель Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова.

Есть и другой пример — служащий, у которого отсутствуют 20 зубов.

На сегодняшний момент подписать контракт для службы в период мобилизации не могут люди, имеющие следующие болезни:

  • некоторые виды злокачественных новообразований,
  • эпилепсия,
  • психические расстройства,
  • инсульты и их последствия для ЦНС,
  • заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III класса, гипертония II стадии,
  • бронхиальная астма средней степени тяжести,
  • отсутствие на одной кисти нескольких фаланг.

При этом требования все время снижают. К примеру, в мае в Госдуму внесли законопроект, согласно которому ограниченно годные мужчины тоже должны служить.

А медкомиссии порой проводятся с нарушениями, сообщает издание. А в Госдуме сейчас обсуждается вопрос плоскостопия, является ли это достаточно сильным заболеванием для того, чтобы не служить.

По данным «НИ», в Минобороны могут просто стереть границы между требованиями к призывникам, офицерам и контрактникам.

Военные медики тоже прогнозируют увеличение числа больных призывников и контрактников. Они утверждают, что на службу будут брать людей с пограничными состояниями.

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#Общество#Армия#Медкомиссия#Призыв#Служба#Дарья Сорокина#Годность
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