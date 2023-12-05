Минобороны смягчит требования к призывникам

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В частности, будет сокращен список заболеваний, с которыми можно быть призванным на срочную службу, служить по контракту, либо оказаться в резерве, сообщают «Новые известия».
Как рассказали в военном ведомстве, их цель — изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности».
В настоящий момент на медкомиссии отсеивают тех мужчин, у которых есть инвалидность, злокачественные образования, врожденный сифилис, астма, сахарный диабет любого типа, ВИЧ-инфекция и другие заболевания.
Как утверждает главный военно-врачебный эксперта Минобороны Андрей Дацко, в настоящий момент у каждого четвертого призывника в России есть какие-либо болезни, с которыми невозможно служить в армии.
Самые частые из причин — сколиоз и плоскостопие, нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца, а также нервной системы. Есть и множество мужчин со слабым зрением, что тоже является противопоказанием.
Однако случается и так, что в армию призывают и тех, кто не годен. Заканчивается это печально.
У меня на виду пример военнослужащего с гепатитом С, который никак не может комиссоваться и ужасно мучается, — рассказала представитель Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова.
Есть и другой пример — служащий, у которого отсутствуют 20 зубов.
На сегодняшний момент подписать контракт для службы в период мобилизации не могут люди, имеющие следующие болезни:
При этом требования все время снижают. К примеру, в мае в Госдуму внесли законопроект, согласно которому ограниченно годные мужчины тоже должны служить.
А медкомиссии порой проводятся с нарушениями, сообщает издание. А в Госдуме сейчас обсуждается вопрос плоскостопия, является ли это достаточно сильным заболеванием для того, чтобы не служить.
По данным «НИ», в Минобороны могут просто стереть границы между требованиями к призывникам, офицерам и контрактникам.
Военные медики тоже прогнозируют увеличение числа больных призывников и контрактников. Они утверждают, что на службу будут брать людей с пограничными состояниями.