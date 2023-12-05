Мусоропровод второй раз взорвался в жилом доме в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Как рассказали жильцы, мусоропровод взорвался уже второй раз. Большое возгорание люди сумели потушить самостоятельно. Остатки возгорания устранили пожарные, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
В результате взрыва мусоропровод на втором этаже оказался полностью разрушенным. Информацию о происшествии местные жители направили в аварийную службу. По словам мужчины, который проживает в этом доме, в прошлый раз коммунальщики на сообщение не отреагировали.
Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге двое рабочих пострадали во время взрыва газовых баллонов. Их отвезли в больницу.