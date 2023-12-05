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Updated Сегодня, 06:35

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв мусопровода

Мусоропровод второй раз взорвался в жилом доме в Екатеринбурге

5 декабря 2023, 06:35
Фото: 1MI

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв мусопровода

В Екатеринбурге взорвался мусоропровод в жилом доме на втором этаже. Инцидент произошел на улице Металлургов.

Как рассказали жильцы, мусоропровод взорвался уже второй раз. Большое возгорание люди сумели потушить самостоятельно. Остатки возгорания устранили пожарные, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В результате взрыва мусоропровод на втором этаже оказался полностью разрушенным. Информацию о происшествии местные жители направили в аварийную службу. По словам мужчины, который проживает в этом доме, в прошлый раз коммунальщики на сообщение не отреагировали.

Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге двое рабочих пострадали во время взрыва газовых баллонов. Их отвезли в больницу.

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