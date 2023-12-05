Мужчина в Екатеринбурге подрался с водителем автобуса на глазах у ребенка

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Водитель автобуса запретил мужчине с ребенком садиться на переднее сиденье рядом с кабиной, где обычно сидит кондуктор. Тогда пассажир решил применить силу, чтобы все-таки сесть, где ему хочется, сообщает портал E1.
Салон автобуса был полупустым, поэтому можно было занять любое свободное место, но пассажир решил не соглашаться с решением водителя и вместо этого набросился с кулаками на него. В результате мужчина одной рукой пытался драться с водителем, а второй держал своего ребенка. Остальные пассажиры автобуса снимали происходящее на видео.
Виновник происшествия отметил, что доедет до конечной остановки, чтобы разобраться с водителем. Одна из пассажирок отметила, что так вести себя нельзя, тем более, когда едешь с маленьким ребенком.
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