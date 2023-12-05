Мужчина в Екатеринбурге подрался с водителем автобуса на глазах у ребенка

Салон автобуса был полупустым, поэтому можно было занять любое свободное место, но пассажир решил не соглашаться с решением водителя и вместо этого набросился с кулаками на него. В результате мужчина одной рукой пытался драться с водителем, а второй держал своего ребенка. Остальные пассажиры автобуса снимали происходящее на видео.