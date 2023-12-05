tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Мужчина с ребенком набросился на водителя автобуса в Екатеринбурге

Мужчина в Екатеринбурге подрался с водителем автобуса на глазах у ребенка

5 декабря 2023, 10:52
Фото: 1MI

Мужчина с ребенком набросился на водителя автобуса в Екатеринбурге

Пассажиры автобуса 70-го маршрута в Екатеринбурге стали свидетелями конфликта водителя и мужчины. Все случилось 5 декабря.

Водитель автобуса запретил мужчине с ребенком садиться на переднее сиденье рядом с кабиной, где обычно сидит кондуктор. Тогда пассажир решил применить силу, чтобы все-таки сесть, где ему хочется, сообщает портал E1.

Салон автобуса был полупустым, поэтому можно было занять любое свободное место, но пассажир решил не соглашаться с решением водителя и вместо этого набросился с кулаками на него. В результате мужчина одной рукой пытался драться с водителем, а второй держал своего ребенка. Остальные пассажиры автобуса снимали происходящее на видео.

Виновник происшествия отметил, что доедет до конечной остановки, чтобы разобраться с водителем. Одна из пассажирок отметила, что так вести себя нельзя, тем более, когда едешь с маленьким ребенком.

Ранее сообщалось, что таксисту в Екатеринбурге пришлось спасаться от дебошира с трубой от шлагбаума.

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз подрались подростки и охрана
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители подрались в грязи у склада Ozon в Екатеринбурге. Они не выдержали очереди«Пытался выпендриваться!»: в Екатеринбурге на дороге подрались водителиШкольница подралась с двумя полицейскими в Екатеринбурге
#Автобус#Криминал#Драка#Водитель#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила
Вчера, 13:23
«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче
Сегодня, 10:51
«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев
Сегодня, 10:54
Жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов
Сегодня, 10:26
Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области
Сегодня, 07:33
Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 06:46