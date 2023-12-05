Мужчина в Екатеринбурге похитил 15 млн под видом получения гранта

Затем мужчина заключил с организацией контракт и получил грант на реализацию заявленного им проекта. Однако, как выяснилось через некоторое время, деньги он потратил на другие цели, а проект остался нереализованным, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.