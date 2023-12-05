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Гендиректор коммерческой организации в Екатеринбурге обвиняется в мошенничестве

Мужчина в Екатеринбурге похитил 15 млн под видом получения гранта

5 декабря 2023, 05:56
Фото: Midjourney

Гендиректор коммерческой организации в Екатеринбурге обвиняется в мошенничестве

41-летний гендиректор коммерческой компании в Екатеринбурге мошенническим путем получил 15 миллионов рублей якобы на реализацию своего проекта.

В 2016 году предприниматель, чтобы получить грант на 15 миллионов рублей якобы для изготовления и вывода на продажу водогрейных котлов длительного горения, отправил заявку в «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Затем мужчина заключил с организацией контракт и получил грант на реализацию заявленного им проекта. Однако, как выяснилось через некоторое время, деньги он потратил на другие цели, а проект остался нереализованным, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Напомним, в Екатеринбурге руководитель департамента торговой сети оказывал содействие предпринимателям в выигрыше госконтрактов, беря при этом взятки. Его оштрафовали на шесть миллионов рублей.

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