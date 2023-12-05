Мужчина в Екатеринбурге похитил 15 млн под видом получения гранта

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В 2016 году предприниматель, чтобы получить грант на 15 миллионов рублей якобы для изготовления и вывода на продажу водогрейных котлов длительного горения, отправил заявку в «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
Затем мужчина заключил с организацией контракт и получил грант на реализацию заявленного им проекта. Однако, как выяснилось через некоторое время, деньги он потратил на другие цели, а проект остался нереализованным, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Напомним, в Екатеринбурге руководитель департамента торговой сети оказывал содействие предпринимателям в выигрыше госконтрактов, беря при этом взятки. Его оштрафовали на шесть миллионов рублей.