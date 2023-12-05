На 7,5% поднимется зарплата у директоров тагильских МУПов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Повышение окладов на 7,5% сложилось из показателей уровня инфляции в 2023 году и прогнозам социально-экономического развития РФ на 2024–2026 годы. При этом зарплаты директоров МУП в Нижнем Тагиле будут округляться до рубля в сторону увеличения.
В связи с этим администрации города необходимо внести изменения в трудовые договоры и после подписания предоставить дополнительные соглашения в отдел кадров. Постановление подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым 5 декабря 2023 года.
Напомним, средняя заработная плата в Свердловской области в сентябре 2023 года составила 63,1 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с показателем 2022 года на 15,7%.