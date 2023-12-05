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Updated Сегодня, 13:28

В Нижнем Тагиле у директоров МУПов в 2024 году увеличится зарплата

На 7,5% поднимется зарплата у директоров тагильских МУПов

5 декабря 2023, 13:26
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле у директоров МУПов в 2024 году увеличится зарплата

С 1 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле повысят заработную плату директорам муниципальных унитарных предприятий города. Это связано с инфляцией.

Повышение окладов на 7,5% сложилось из показателей уровня инфляции в 2023 году и прогнозам социально-экономического развития РФ на 2024–2026 годы. При этом зарплаты директоров МУП в Нижнем Тагиле будут округляться до рубля в сторону увеличения.

В связи с этим администрации города необходимо внести изменения в трудовые договоры и после подписания предоставить дополнительные соглашения в отдел кадров. Постановление подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым 5 декабря 2023 года.

Напомним, средняя заработная плата в Свердловской области в сентябре 2023 года составила 63,1 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с показателем 2022 года на 15,7%.

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