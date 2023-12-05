На 7,5% поднимется зарплата у директоров тагильских МУПов

Повышение окладов на 7,5% сложилось из показателей уровня инфляции в 2023 году и прогнозам социально-экономического развития РФ на 2024–2026 годы. При этом зарплаты директоров МУП в Нижнем Тагиле будут округляться до рубля в сторону увеличения.