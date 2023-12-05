ООО «Электрон» оспаривает арест счетов

Алексей Дмитрук, в свою очередь, заявляет, что налоговая служба приняла данное решение, основываясь на сфабрикованных доказательствах. Он сказал, что решение по проверке сегодня рассматривается центральным аппаратом ФНС. Также Дмитрук сообщил, что в суд направлен иск о признании задолженности безнадежной ко взысканию, так как все сроки на взыскание пропущены налоговым органом. Наконец, готовится обращение к бизнес-омбудсмену и в «Опору России».