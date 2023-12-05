ООО «Электрон» оспаривает арест счетов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Деятельность предприятия при этом не была заблокирована, так как новый владелец компании сделал всё возможное, чтобы оно осталось на рынке. Более того, благодаря дополнительным инвестициям удалось прекратить процедуру банкротства, пишет kp.ru.
Однако в настоящее время у компании опять проблемы. По словам руководителя ООО «Электрон» Алексея Дмитрука препятствует нормальной работе ФНС.
Глава предприятия рассказал, что вместе с партнёрами разработал бизнес-план, согласно которому уже к четвертому кварталу 2024 года компания могла бы добиться высоких производственных показателей и значительных финансовых поступлений. После прекращения дела о банкротстве был восстановлен доступ к счетам, но в налоговой службе выдвинули новые претензии — счета снова были заблокированы.
В ФНС пояснили, что в результате проверки было произведено доначисление суммы налогов. Суть обвинений — перечисление денег по якобы фиктивным поставкам, то есть занижение налоговой базы.
Алексей Дмитрук, в свою очередь, заявляет, что налоговая служба приняла данное решение, основываясь на сфабрикованных доказательствах. Он сказал, что решение по проверке сегодня рассматривается центральным аппаратом ФНС. Также Дмитрук сообщил, что в суд направлен иск о признании задолженности безнадежной ко взысканию, так как все сроки на взыскание пропущены налоговым органом. Наконец, готовится обращение к бизнес-омбудсмену и в «Опору России».
На данный момент хоздеятельность предприятия почти парализована, так как нет возможности ни платить по счетам, ни брать кредиты.
Руководитель ООО «Электрон» очень надеется на взвешенную позицию суда. Но если это будет не так, придется обратиться в инспекцию ФНС России по управлению долгом с просьбой предоставить рассрочку уплаты задолженности. Он уверен, что компания, если задолженность будет признана законной, сможет рассчитаться, но для дальнейшей деятельности нужно снять аресты со счетов.
Алексей Дмитрук напомнил слова Владимира Путина о том, что важно поддерживать российский бизнес, но действия ФНС в данном случае расходятся с позицией главы государства.