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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Екатеринбурге отравившемуся наркотиком мальчику стало лучше

Отец ребенка, отравившегося наркотиком в Екатеринбурге, рассказал о его состоянии

5 декабря 2023, 13:42
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге отравившемуся наркотиком мальчику стало лучше

Отец мальчика по имени Лев, который пострадал от отравления неизвестным веществом в Екатеринбурге, сообщил, что сына перевели в общую палату.

2 декабря двухлетний мальчик отравился каким-то веществом. Telegram-канал Ural Mash отмечает, что ребенок якобы отравился метадоном, который принадлежал его родителям.

Сейчас правоохранительные органы не комментируют данную информацию, однако, если это подтвердится, то родители ребенка будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Как рассказывает отец Льва, с мальчиком все было хорошо, а затем он что-то случайно выпил, возможно, моющее средство в ванной. После этого его отвезли в больницу, на данный момент ребенку ничего не угрожает, сообщает Ура.ру. Известно, что родителей ребенка допрашивает полиция.

Напомним, бабушка мальчика рассказала, что его мать является наркоманкой со стажем и употребляет запрещенные вещества с 16 лет. Кроме того, она провела в колонии шесть лет по статье, связанной с наркотиками.

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