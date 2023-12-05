Отец ребенка, отравившегося наркотиком в Екатеринбурге, рассказал о его состоянии

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
2 декабря двухлетний мальчик отравился каким-то веществом. Telegram-канал Ural Mash отмечает, что ребенок якобы отравился метадоном, который принадлежал его родителям.
Сейчас правоохранительные органы не комментируют данную информацию, однако, если это подтвердится, то родители ребенка будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание.
Как рассказывает отец Льва, с мальчиком все было хорошо, а затем он что-то случайно выпил, возможно, моющее средство в ванной. После этого его отвезли в больницу, на данный момент ребенку ничего не угрожает, сообщает Ура.ру. Известно, что родителей ребенка допрашивает полиция.
Напомним, бабушка мальчика рассказала, что его мать является наркоманкой со стажем и употребляет запрещенные вещества с 16 лет. Кроме того, она провела в колонии шесть лет по статье, связанной с наркотиками.