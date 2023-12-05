Отец ребенка, отравившегося наркотиком в Екатеринбурге, рассказал о его состоянии

Как рассказывает отец Льва, с мальчиком все было хорошо, а затем он что-то случайно выпил, возможно, моющее средство в ванной. После этого его отвезли в больницу, на данный момент ребенку ничего не угрожает, сообщает Ура.ру. Известно, что родителей ребенка допрашивает полиция.