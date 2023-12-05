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Куйвашев прокомментировал очистку Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом

«Пенопласт не навредил»: Куйвашев об отчистке Черноисточинского пруда под Тагилом

5 декабря 2023, 08:54
Фото: tagilcity.ru

Куйвашев прокомментировал очистку Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом

Евгений Куйвашев прокомментировал очистку основного источника воды для Нижнего Тагила — Черноисточинского пруда.

Вопрос, который был задан губернатору во время прямой линии, касался появления пенопласта в водохранилище. «Хотели как лучше, а получилось, как всегда?» — спросил житель Нижнего Тагила.

Евгений Куйвашев пояснил, что на качество воды ситуация с пенопластом не повиляла.

Эта технология очистки, при которой на поверхности пруда плавают поплавки и держат сети, в ходе работы подпортились. С ее помощью уже выловили более 200 тысяч тонн ила. Пенопласт плавает на поверхности, большую часть его убрали, — сказал Евгений Куйшваев.

Глава региона отметил, что Черноисточинский пруд — это основной источник воды для Нижнего Тагила. В его отчистку было вложено уже более 420 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экология». Недавно был взят специальный казначейский кредит в размере для реконструкции станции водоподготовки «Южная» — 6,2 миллиарда рублей, общая стоимость работ на объекте — 7,4 миллиарда рублей.

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