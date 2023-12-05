«Пенопласт не навредил»: Куйвашев об отчистке Черноисточинского пруда под Тагилом

Глава региона отметил, что Черноисточинский пруд — это основной источник воды для Нижнего Тагила. В его отчистку было вложено уже более 420 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экология». Недавно был взят специальный казначейский кредит в размере для реконструкции станции водоподготовки «Южная» — 6,2 миллиарда рублей, общая стоимость работ на объекте — 7,4 миллиарда рублей.