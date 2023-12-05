«Пенопласт не навредил»: Куйвашев об отчистке Черноисточинского пруда под Тагилом

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Вопрос, который был задан губернатору во время прямой линии, касался появления пенопласта в водохранилище. «Хотели как лучше, а получилось, как всегда?» — спросил житель Нижнего Тагила.
Евгений Куйвашев пояснил, что на качество воды ситуация с пенопластом не повиляла.
Эта технология очистки, при которой на поверхности пруда плавают поплавки и держат сети, в ходе работы подпортились. С ее помощью уже выловили более 200 тысяч тонн ила. Пенопласт плавает на поверхности, большую часть его убрали, — сказал Евгений Куйшваев.
Глава региона отметил, что Черноисточинский пруд — это основной источник воды для Нижнего Тагила. В его отчистку было вложено уже более 420 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экология». Недавно был взят специальный казначейский кредит в размере для реконструкции станции водоподготовки «Южная» — 6,2 миллиарда рублей, общая стоимость работ на объекте — 7,4 миллиарда рублей.