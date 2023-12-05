tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Новый трамвай Екатеринбург-Среднеуральск появится в Свердловской области

Появление нового трамвая анонсировал глава Свердловской области

5 декабря 2023, 13:20
Фото: Информационный портал Свердловской области

Новый трамвай Екатеринбург-Среднеуральск появится в Свердловской области

В Свердловской области анонсировано появление нового трамвайного маршрута. Транспорт будет курсировать по направлению Екатеринбург-Среднеуральск.

Об этом рассказала глава региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщалось во время «прямой линии» губернатора.

До Среднеуральска есть планы пробить трамвайную ветку, — анонсировал Евгений Куйвашев.

Эти планы глава озвучил, разговаривая о первой в РФ междугородней трамвайной ветке в Верхнюю Пышму. Она была запущена в августе 2022 года.

Ранее, также в рамках прямой линии, Евгений Куйвашев пообещал построить в Сосьве новую школу вместо старой деревянной. Он отметил, что в новом году деньги на строительство школы уже заложены.

Решить в течение недели: Куйвашев об отсутствии инфекционного отделения в Невьянске
Узнать подробнее
Читайте также:
«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче«Видел яйца за 150»: Куйвашев высказался о ценах на продукт в Свердловской области
#Транспорт#Свердловская область#Строительство#Прямая линия#Школа#Верхняя Пышма#Губернатор#Евгений Куйвашев#Сосьва#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Трамвайная ветка
Подпишитесь
Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила
Вчера, 13:23
«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче
Сегодня, 10:51
«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев
Сегодня, 10:54
Жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов
Сегодня, 10:26
Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области
Сегодня, 07:33
Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 06:46