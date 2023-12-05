Появление нового трамвая анонсировал глава Свердловской области

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Об этом рассказала глава региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщалось во время «прямой линии» губернатора.
До Среднеуральска есть планы пробить трамвайную ветку, — анонсировал Евгений Куйвашев.
Эти планы глава озвучил, разговаривая о первой в РФ междугородней трамвайной ветке в Верхнюю Пышму. Она была запущена в августе 2022 года.
Ранее, также в рамках прямой линии, Евгений Куйвашев пообещал построить в Сосьве новую школу вместо старой деревянной. Он отметил, что в новом году деньги на строительство школы уже заложены.