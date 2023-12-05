«Приезжала реанимация»: в Екатеринбурге машина снесла людей на тротуаре

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Иномарка вылетела на тротуар и перевернулась, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу, — рассказал екатеринбуржец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Судя по фото, автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом.
Пожарная стоит, реанимация кого-то увезла, — рассказал другой свидетель событий.
Еще одна очевидица ЧП Анастасия рассказала, что за рулем находился мужчина. Он вез двоих детей. На тротуаре водитель задел пожилую женщину и парня, которому на вид 20-15 лет.
У него осколок в ноге и другая сломана видимо. Его и женщину забрала скорая и реанимация. Говорят, водитель гнал сильно, начал перестраиваться и перевернулся, — добавила Анастасия.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Водитель вылетел на встречку.