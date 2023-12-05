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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Иномарка сбила людей на тротуаре рядом с больницей в Екатеринбурге

«Приезжала реанимация»: в Екатеринбурге машина снесла людей на тротуаре

5 декабря 2023, 12:29
Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Иномарка сбила людей на тротуаре рядом с больницей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль сбил людей на тротуаре. Граждане стояли неподалеку от горбольницы №6 на улице Серафимы Дерябиной.

Иномарка вылетела на тротуар и перевернулась, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу, — рассказал екатеринбуржец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Судя по фото, автомобиль вылетел на тротуар перед пешеходным переходом.

Пожарная стоит, реанимация кого-то увезла, — рассказал другой свидетель событий.

Еще одна очевидица ЧП Анастасия рассказала, что за рулем находился мужчина. Он вез двоих детей. На тротуаре водитель задел пожилую женщину и парня, которому на вид 20-15 лет.

У него осколок в ноге и другая сломана видимо. Его и женщину забрала скорая и реанимация. Говорят, водитель гнал сильно, начал перестраиваться и перевернулся, — добавила Анастасия.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Водитель вылетел на встречку.

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#Происшествия#Скорая#Иномарка#Тротуар#Водитель#Реанимация#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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