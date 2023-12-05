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В ХМАО возбудили дело на приставов из-за долгов по алиментам в 500 млн рублей

Приставы в ХМАО накопили долги по алиментам в 500 млн. На них завели уголовное дело

5 декабря 2023, 15:13
Фото: 1MI

В ХМАО возбудили дело на приставов из-за долгов по алиментам в 500 млн рублей

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело на сотрудников городского отдела судебных приставов. По информации пресс-службы СУ СК РФ по ХМАО, сотрудники подозреваются в бездействии в работе с должниками, в связи с чем образовалась задолженность по алиментам в размере 500 млн рублей.

Согласно информации пресс-службы, с июня 2020 года по ноябрь 2023 года в отделе судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району УФССП России по ХМАО-Югре находилось более 1 500 исполнительных производств, связанных с взысканием алиментных платежей. Однако подозреваемые сотрудники в течение длительного времени не предпринимали никаких действий для взыскания долгов с алиментщиков.

Общий объем задолженности по исполнительным производствам превысил 500 млн рублей. Прокуратура ХМАО добавила, что результаты проверки надзорного ведомства привели к возбуждению уголовных дел по статьям «халатность», «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий».

Кроме того, обнаружены нарушения прав и законных интересов взыскателей и несовершеннолетних детей. В результате проверки материалы направлены в следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области выплатил алименты детям, чтобы избежать тюрьмы.

Житель Нижнего Тагила выплатил более миллиона алиментов после «подсказки» приставов
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#Экономика#Новости УрФО#Долг#ХМАО#Приставы#Алименты#Платежи#Ирина Кирилова
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