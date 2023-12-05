Приставы в ХМАО накопили долги по алиментам в 500 млн. На них завели уголовное дело

Согласно информации пресс-службы, с июня 2020 года по ноябрь 2023 года в отделе судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району УФССП России по ХМАО-Югре находилось более 1 500 исполнительных производств, связанных с взысканием алиментных платежей. Однако подозреваемые сотрудники в течение длительного времени не предпринимали никаких действий для взыскания долгов с алиментщиков.



Общий объем задолженности по исполнительным производствам превысил 500 млн рублей. Прокуратура ХМАО добавила, что результаты проверки надзорного ведомства привели к возбуждению уголовных дел по статьям «халатность», «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий».