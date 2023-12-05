«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
С проблемой о состоянии дороги обратился во время прямого эфира житель поселка Баранчинское. Он назвал состояние полотна от населенного пункта до Серовского тракта «отвратительным». Свердловчанин попросил, чтобы ответственные лица привели все в порядок.
Евгений Куйвашев пояснил, что знает об этой проблеме.
Дорога находится между двумя муниципалитетами (Горноуральским ГО и Кушвинским ГО) и на их балансе. Необходимо передать дорогу на баланс области, и мы ее приведем в порядок. Если это будет сделано до начала дорожных работ, то в 2024 году начнем ее ремонтировать. Я прошу глав ускориться и совместно с Минтрансом решить процедуру передачи этого участка дороги, — поручил глава Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле и сельских населенных пунктах планируется отремонтировать 34 участка дорог. На проектирование было выделено 10,6 миллиона рублей.