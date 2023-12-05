tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Психолог Литвинцева: зимой у людей лучше развиваются творческие способности

Психолог Литвинцева: зимой у людей лучше развиваются творческие способности

5 декабря 2023, 12:15
Фото: Midjourney
Зимой, в условиях отсутствия солнечного света и холодной погоды, у творческих людей развиваются творческие способности, поскольку это время становится для них периодом экспериментов, вдохновляющим создание мрачных работ, как в изобразительном искусстве, так и в музыке.

В зимний период у людей возникают творческие способности, сообщила психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, это связано с особым эмоциональным состоянием человека.

При коротком дне и ограниченных возможностях для прогулок из-за плохой погоды, творческие люди испытывают желание заниматься искусством. Зимой художники часто экспериментируют с новыми техниками, приемами и материалами, вдохновляясь отсутствием ярких цветов и солнечного света, сказала Литвинцева в интервью и нтернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такое творческое воодушевление, связанное с холодным периодом года, можно увидеть в работах известных художников и даже в музыкальных жанрах, добавила эксперт. Она привела пример работы норвежского художника Эдварда Мунка под названием «Крик» и «Меланхолия». Также Литвинцева отметила влияние зимнего климата на возникновение жанра блэк-метал, который стал популярен в Скандинавии в 80-х и 90-х годах. В текстах музыкантов этого жанра часто обсуждается зимний холод.

В холодное время года творческие люди зачастую создают работы, которые выражают чувство одиночества и отчуждения. Однако некоторые люди зимой испытывают плохое настроение и у них снижается энергия, поэтому они не проявляют интереса к творчеству, заключила Литвинцева.

Подпишитесь
Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила
Вчера, 13:23
«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче
Сегодня, 10:51
«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев
Сегодня, 10:54
Жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов
Сегодня, 10:26
Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области
Сегодня, 07:33
Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 06:46