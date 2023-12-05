Психолог Литвинцева: зимой у людей лучше развиваются творческие способности

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В зимний период у людей возникают творческие способности, сообщила психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, это связано с особым эмоциональным состоянием человека.
При коротком дне и ограниченных возможностях для прогулок из-за плохой погоды, творческие люди испытывают желание заниматься искусством. Зимой художники часто экспериментируют с новыми техниками, приемами и материалами, вдохновляясь отсутствием ярких цветов и солнечного света, сказала Литвинцева в интервью и нтернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Такое творческое воодушевление, связанное с холодным периодом года, можно увидеть в работах известных художников и даже в музыкальных жанрах, добавила эксперт. Она привела пример работы норвежского художника Эдварда Мунка под названием «Крик» и «Меланхолия». Также Литвинцева отметила влияние зимнего климата на возникновение жанра блэк-метал, который стал популярен в Скандинавии в 80-х и 90-х годах. В текстах музыкантов этого жанра часто обсуждается зимний холод.
В холодное время года творческие люди зачастую создают работы, которые выражают чувство одиночества и отчуждения. Однако некоторые люди зимой испытывают плохое настроение и у них снижается энергия, поэтому они не проявляют интереса к творчеству, заключила Литвинцева.