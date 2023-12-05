Психолог Литвинцева: зимой у людей лучше развиваются творческие способности

Такое творческое воодушевление, связанное с холодным периодом года, можно увидеть в работах известных художников и даже в музыкальных жанрах, добавила эксперт. Она привела пример работы норвежского художника Эдварда Мунка под названием «Крик» и «Меланхолия». Также Литвинцева отметила влияние зимнего климата на возникновение жанра блэк-метал, который стал популярен в Скандинавии в 80-х и 90-х годах. В текстах музыкантов этого жанра часто обсуждается зимний холод.