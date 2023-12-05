Пять суток без воды. Самое цитируемое СМИ Нижнего Тагила и 1.5 млн за 2 сантиметра

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:53
В Первоуральске уже почти пять суток отсутсвуют холодная и горячая вода. В связи с этим, многие школы приняли решение отменить или сократить количество занятий. Также, детские сады были вынуждены закрыться. Сама администрация города уверяет, что из-за ремонта в центральных районах холодную воду не отключили, а лишь уменьшили ее напор.
За ноябрь 2023 года TagilCity.ru стал наиболее популярным СМИ в социальных сетях Нижнего Тагила. В общем рейтинге местных СМИ, издание заняло четвертое место. За последний месяц осени в соцсетях было опубликовано 1117 новостей, которые привлекли внимание 40 тысяч пользователей.
В скором времени перед судом предстанет житель Нижнего Тагила, которого обвиняют в уничтожении или повреждении чужого имущества из-за неосторожного обращения с опасным источником. Весной 2023 года мужчина ненамеренно сжег десять домов в поселке Висим.
Эдуард Мирзоджонов, житель Нижнего Тагила, смог отсудить моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей от УВЗ за травму ноги, которую он получил на работе. Истец работал кузнецом на предприятии и получил открытый перелом голени во время выполнения своих обязанностей.
5 декабря во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о беспрецедентно низком уровне безработицы в регионе. Также в прямой эфире глава региона дал недвусмысленные намеки градоначальникам области. Пообещал осуществить мечты всех детей из детских домов в рамках акция по сбору подарков к Новому году. Кроме того, Куйвашев попросил ускориться глав городских округов и передать области для ремонта дорогу в поселке Баранчинский. Помимо прочего, был затронут и вопрос о актуальных ценах на яйца в магазинах области.