Пять суток без воды. Самое цитируемое СМИ Нижнего Тагила и 1.5 млн за 2 сантиметра

5 декабря во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о беспрецедентно низком уровне безработицы в регионе. Также в прямой эфире глава региона дал недвусмысленные намеки градоначальникам области. Пообещал осуществить мечты всех детей из детских домов в рамках акция по сбору подарков к Новому году. Кроме того, Куйвашев попросил ускориться глав городских округов и передать области для ремонта дорогу в поселке Баранчинский. Помимо прочего, был затронут и вопрос о актуальных ценах на яйца в магазинах области.