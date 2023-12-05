Решить в течение недели: Куйвашев об отсутствии инфекционного отделения в Невьянске

Жители Невьянска адресовали вопрос главе региона: «У нас в Невьянске перестало работать детское инфекционное отделение — случится что, не дай Бог, страшно. Говорят, врачей нет. А те что есть — с опытом — уезжают в Кировград, где им предоставляют квартиры, переманивают кадры».