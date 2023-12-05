Решить в течение недели: Куйвашев об отсутствии инфекционного отделения в Невьянске

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Жители Невьянска адресовали вопрос главе региона: «У нас в Невьянске перестало работать детское инфекционное отделение — случится что, не дай Бог, страшно. Говорят, врачей нет. А те что есть — с опытом — уезжают в Кировград, где им предоставляют квартиры, переманивают кадры».
Евгений Куйвашев отметил, что вопрос о предоставлении жилья в городе должен принимать глава города — Александр Берчук.
Под лежачий камень вода не течет. Если глава заинтересован, он создаст условия. Я знаю, что Кировград предоставляет квартиры, а Невьянск почему-то не дает. Мы с этим разберемся вопросом. Думаю, поручим министру здравоохранения подобрать специалиста в Невьянск, обеспечить всем необходимым. И в течение недели этот вопрос решить, — сообщил губернатор.
Также глава Свердловской области напомнил о мерах поддержки тех врачей и медработников, которые едут работать в малые города и в сельскую местность. Так, в регионе действует программа «Земский доктор» — выделяются подъемные.
В 42 муниципалитетах организованы медицинские классы с уклоном на химию и биологию, чтобы ребята были готовы к ЕГЭ по этим дисциплинам и смогли бесплатно поступить в медицинские образовательные учреждения — колледж или университет. Можно сразу получить целевое направление от того или иного медучреждения в том населенном пункте, где организованы эти классы. Мы будем расширять эту практику, — сообщил Евгений Куйвашев.