Родители одной из школ Екатеринбурга возмутились системой подсчета итоговых оценок

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
При этом в большинстве учебных заведений достаточно, чтобы средний балл составил 4,5. Тогда ученику поставят пятерку, так как округление осуществляется в большую сторону.
Такое решение вызвало возмущение родителей.
Дети ревут, родители возмущаются, а толку нет. Как говорят, только у 18-й школы такие оценочные баллы. У ребенка стоит, допустим, в электронном дневнике 4, 5, 5, за четверть выставляют 4, так как средний балл 4,66, а надо 4,7 для пятерки, — рассказала мама одного из учеников.
Она утверждает, что учителя ничего не могут с этим сделать. При этом из-за новой системы в классе, по словам женщины, нет отличников. Однако в прошлом году их было семеро, пишет Е1.
В школе принятое решение подтвердили. Это, по словам представителей школы, сделано для более честной оценки. Там отметили, что с 1 сентября каждая школа вправе самостоятельно решать вопросы осуществления текущего контроля успеваемости.
Напомним, о смене подхода к оцениванию знаний учеников в школах Екатеринбурга говорилось и ранее. Так, планировалось отойти от стандартных критериев оценок.