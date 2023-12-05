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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Система подсчета итоговых оценок изменена в одной из школ Екатеринбурга

Родители одной из школ Екатеринбурга возмутились системой подсчета итоговых оценок

5 декабря 2023, 09:22
Фото: 1MI

Система подсчета итоговых оценок изменена в одной из школ Екатеринбурга

В школе №18 в Екатеринбурге руководство пересмотрело понятие «средний балл». С нового года, чтобы получить «отлично» за четверть по предмету нужно набрать не менее 4,7 балла.

При этом в большинстве учебных заведений достаточно, чтобы средний балл составил 4,5. Тогда ученику поставят пятерку, так как округление осуществляется в большую сторону.

Такое решение вызвало возмущение родителей.

Дети ревут, родители возмущаются, а толку нет. Как говорят, только у 18-й школы такие оценочные баллы. У ребенка стоит, допустим, в электронном дневнике 4, 5, 5, за четверть выставляют 4, так как средний балл 4,66, а надо 4,7 для пятерки, — рассказала мама одного из учеников.

Она утверждает, что учителя ничего не могут с этим сделать. При этом из-за новой системы в классе, по словам женщины, нет отличников. Однако в прошлом году их было семеро, пишет Е1.

В школе принятое решение подтвердили. Это, по словам представителей школы, сделано для более честной оценки. Там отметили, что с 1 сентября каждая школа вправе самостоятельно решать вопросы осуществления текущего контроля успеваемости.

Напомним, о смене подхода к оцениванию знаний учеников в школах Екатеринбурга говорилось и ранее. Так, планировалось отойти от стандартных критериев оценок.

#Общество#Дети#Школа#Оценка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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