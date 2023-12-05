Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Зафиксирован самый низкий процент безработицы за всю историю Свердловской области, — заявил губернатор Евгений Куйвашев.
В регионе регулярно озвучивают проблему нехватку кадров. В частости, в Нижнем Тагиле директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко призналась, что крупные промышленные предприятия города вынуждены перекупать друг у друга кадры.
Есть в регионе нехватка и в организациях социальной сферы. Мало медицинских работников, много вакансий в школах и детских садах.