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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Куйвашев: «Самый низкий процент безработицы зафиксирован в Свердловской области»

Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области

5 декабря 2023, 07:33
Фото: ОТВ

Куйвашев: «Самый низкий процент безработицы зафиксирован в Свердловской области»

Губернатор Евгений Куйвашев заявил о беспрецедентном уровне безработицы в Свердловской области. О нехватке кадров в регионе говорят представители промышленности и бизнеса, медицины и образования.
Зафиксирован самый низкий процент безработицы за всю историю Свердловской области, — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

В регионе регулярно озвучивают проблему нехватку кадров. В частости, в Нижнем Тагиле директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко призналась, что крупные промышленные предприятия города вынуждены перекупать друг у друга кадры. 

Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
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Есть в регионе нехватка и в организациях социальной сферы. Мало медицинских работников, много вакансий в школах и детских садах. 

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Свердловская область#Работа#Евгений Куйвашев#Нехватка#Персонал#Вакансии#Екатеринбург
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