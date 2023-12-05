«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Прежде всего губернатор напомнил о том, насколько напряженно строилась работа в пожароопасный период.
Высохший лес, сухостой вспыхивали как спички. Все спецслужбы работали напряженно все лето, аномальная жара усугубила ситуацию. Слава Богу, успели до холодов все сделать. Президент взял на контроль ситуацию, — сказал Евгений Куйвашев.
Правительству региона пришлось оперативно решать проблемы со сгоревшим в поселках жильем.
Мы повстречались со строителями быстровозводимого жилья. Естественно, мы нашли оптимальные решения для каждого населенного пункта. За четыре месяца. Я сам ездил, участвовал в штабах по ликвидации, этот вопрос был на моем личном контроле. Не скрою, было достаточно напряженно. Я благодарен строителями, благодарен и людям за терпение. Мы неоднократно встречались по решению тех или иных проблем, — вспоминает губернатор.
Самое главное, отметил Евгений Куйвашев, жилье установлено. На следующих год заложены средства на благоустройство улиц, придомовых территорий и освещение. Помимо этого усилена работа по подготовке к пожароопасному сезону:
Задача наша — подготовиться к следующему пожароопасному сезону. Мы увеличили финансирование на приобретение техники, задача на зимний период — потушить торфяные пожары. С самой весны мы сделаем минерализированные полосы, вычистить сухостои, траву, нужно еще раз объяснять, что в опасный период нельзя ходить в лес.
Сосьвинцы отпраздновали свое новоселье осенью, также как и жители Таежного. Люди на прямой линии поблагодарили Евгения Куйвашева за помощь в восстановлении жилья. «После пожара мы думали, что будем зимовать на улице, никто не верил, что так быстро нам смогут построить жилье и осенью мы заедем в свои новые теплые дома».
В Шайдурихе, по информации Евгения Куйвашева, накануне закончилась приемка 13 быстровозводимых домов.
Точно такая же технология, какой мы воспользовались в Таежном. В одной семье живет инвалид, пришлось перепроектировать дом, заказать новые конструкции с пандусом. Пробурили индивидуальные скважины, к каждому дому поставили септики, установили котлы на дровяном отоплении электрические. Идет регулировка, — сообщил Евгений Куйвашев.
За дома, которые использовались как жилые участки, правительство региона выделило компенсацию на восстановление приусадебных построек.