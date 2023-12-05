«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев

Сосьвинцы отпраздновали свое новоселье осенью, также как и жители Таежного. Люди на прямой линии поблагодарили Евгения Куйвашева за помощь в восстановлении жилья. «После пожара мы думали, что будем зимовать на улице, никто не верил, что так быстро нам смогут построить жилье и осенью мы заедем в свои новые теплые дома».