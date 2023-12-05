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3,6 млн отсудила вдова раздавленного трактором сотрудника свердловской колонии

Сотрудника свердловской колонии задавило трактором. Суд взыскал с ГУФСИН 3,6 млн

5 декабря 2023, 09:32
Фото: 1MI

3,6 млн отсудила вдова раздавленного трактором сотрудника свердловской колонии

В Свердловской области сотрудник колонии №3 выпал из кабины трактора и был придавлен насмерть техникой. Таким образом старший прапорщик погиб во время производственных работ.

После этого суд взыскал с ГУФСИН за его смерть 3,6 млн рублей. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Проверка показала, что у прапорщика не было прав для управления трактором. Кроме того, он даже не проходил обучение охране труда, не был обеспечен средствами защиты. А трактор, на котором он ехал, был неисправен.

В итоге двоих сотрудников ИК №3 привлекли к уголовной ответственности. У погибшего осталось трое детей и бывшая супруга, которая обратилась в суд.

Она потребовала компенсацию — по 2 млн рублей в пользу каждого заявителя. В результате с ФСИН России в пользу детей прапорщика было взыскано по одному миллиону рублей, а в пользу вдовы — 600 тысяч рублей.

Ранее ФСИН заплатила заключенному из Нижнего Тагила 135 тысяч рублей за невыявленный гепатит С.

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#Происшествия#Свердловская область#Компенсация#Колония#Уголовная ответственность#ГУФСИН#Трактор#Взыскание#18+#Прапорщик#Дарья Сорокина#Судебное решение
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