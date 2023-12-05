Сотрудника свердловской колонии задавило трактором. Суд взыскал с ГУФСИН 3,6 млн

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
После этого суд взыскал с ГУФСИН за его смерть 3,6 млн рублей. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Проверка показала, что у прапорщика не было прав для управления трактором. Кроме того, он даже не проходил обучение охране труда, не был обеспечен средствами защиты. А трактор, на котором он ехал, был неисправен.
В итоге двоих сотрудников ИК №3 привлекли к уголовной ответственности. У погибшего осталось трое детей и бывшая супруга, которая обратилась в суд.
Она потребовала компенсацию — по 2 млн рублей в пользу каждого заявителя. В результате с ФСИН России в пользу детей прапорщика было взыскано по одному миллиону рублей, а в пользу вдовы — 600 тысяч рублей.
Ранее ФСИН заплатила заключенному из Нижнего Тагила 135 тысяч рублей за невыявленный гепатит С.