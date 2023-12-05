Стала на 2 см короче: работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Открытый перелом голени, реостеосинтез большеберцовой кости и остеотомия. Все эти травмы относятся к категории тяжелых. Последствия полученных травм с Эдуардом останутся навсегда. Поврежденная нога Мирзоджонова стала короче на два сантиметра, и теперь мужчина вынужден передвигаться с использованием опорной трости.
Ответчик в лице Уралвагонзавода определил этот инцидент как несчастный случай. По их мнению, был нарушен технологических процесс. Мирзоджонов же обвинил работодателя в том, что последний не обеспечил безопасные условия труда и оценил причиненный ему моральный вред в 2 млн рублей.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования Мирзоджонова лишь частично и постановил взыскать с АО «Уралвагонзавод» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья истца улучшилось, степень утраты трудоспособности снизилась с 70% до 30%.
Решением Дзержинского районного суда от 25.04.2023 исковые требования Мирзоджонов Э.И. удовлетворены частично. Судом постановлено: взыскать с АО «Уралвагонзавод» в пользу Мирзоджонов Э. И. компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, в удовлетворении остальной части иска отказать, — значится в материалах суда.
Однако такое решение суда не удовлетворило Эдуарда, он подал апелляцию. По мнению кузнеца, суд неправильно оценил его состояние здоровья и не учел некоторые факты, такие как потеря возможности заниматься спортом и оказания помощи своим престарелым родителям.
Представители УВЗ, в свою очередь, также подали апелляцию, возражая против размера компенсации и считая его слишком высоким. Отмечатся, что АО «Уралвагонзавод» предлагал Мирзоджонову заключить мировую и в качестве компенсации морального вреда выплатить 210 тысяч рублей. Ответчик пытался принять меры по выплате компенсации после поступления заявления работника.
В итоге Дзержинский районный суд пересмотрел дело Эдуарда Мирзоджонова против УВЗ, постановив взыскать с предприятия в пользу истца 1,5 млн рублей. Остальные части решения остались без изменений, а апелляционные жалобы сторон — без удовлетворения.