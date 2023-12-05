Стала на 2 см короче: работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу

Ответчик в лице Уралвагонзавода определил этот инцидент как несчастный случай. По их мнению, был нарушен технологических процесс. Мирзоджонов же обвинил работодателя в том, что последний не обеспечил безопасные условия труда и оценил причиненный ему моральный вред в 2 млн рублей.