Старший следователь СК задержан в Челябинске по подозрению в получении взятки

По сведениям Ура.ру, сотрудники Следственного комитета обнаружили причастность Шпигуна при содействии управления Федеральной службы безопасности по региону.

Сам Шпигун работал в прокуратуре, затем в Следственном комитете, где трудился на протяжении 17 лет.