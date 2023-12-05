Старший следователь СК задержан в Челябинске по подозрению в получении взятки

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Отмечается, что Шпигун подозревается в получении взятки в крупном размере. Сейчас ведутся допросы. Согласно предварительным сведениям, деньги были переданы ему за закрытие некоего уголовного дела.
По сведениям Ура.ру, сотрудники Следственного комитета обнаружили причастность Шпигуна при содействии управления Федеральной службы безопасности по региону.
Сам Шпигун работал в прокуратуре, затем в Следственном комитете, где трудился на протяжении 17 лет.
Ранее сообщалось, что экс-пристав в Верхней Салде осуждена на 7 лет за взятки и служебный подлог.