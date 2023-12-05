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В Челябинске задержан районный следователь по подозрению во взяточничестве

Старший следователь СК задержан в Челябинске по подозрению в получении взятки

5 декабря 2023, 15:38
Фото: 1MI

В Челябинске задержан районный следователь по подозрению во взяточничестве

В Челябинске 5 ноября задержали 39-летнего старшего следователя отдела СК по Советскому району Вадима Шпигуна. По информации из источников в силовых структурах, ему предъявляют обвинения в коррупции.

Отмечается, что Шпигун подозревается в получении взятки в крупном размере. Сейчас ведутся допросы. Согласно предварительным сведениям, деньги были переданы ему за закрытие некоего уголовного дела.

По сведениям Ура.ру, сотрудники Следственного комитета обнаружили причастность Шпигуна при содействии управления Федеральной службы безопасности по региону.
Сам Шпигун работал в прокуратуре, затем в Следственном комитете, где трудился на протяжении 17 лет.

Ранее сообщалось, что экс-пристав в Верхней Салде осуждена на 7 лет за взятки и служебный подлог.

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