Свердловские медики бьют тревогу из-за вспышки коклюша

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Об этом сообщают медики из различных клиник региона, пишет Е1. Отмечается, что характерным симптомом коклюша являются приступы сильного кашля. Инфекция поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.
Рост значительный, по моим ощущениям, заболеваемость выросла в разы по сравнению с прошлым годами, — отметил инфекционист Игнат Клюжин.
В Роспотребнадзоре отметили, что дети до года переносят болезнь легче, а подростки сложнее. Это связано еще и со слишком поздним обращением к врачам.
В 2023 году наблюдается увеличение количества случаев заболевания коклюшем, что объясняется цикличностью заболевания, угасанием иммунитета после прививок и небольшим охватом детей ревакцинацией против коклюша в 6–7 лет, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Также здесь добавили, что по каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, контактных обследуют и обязывают соблюдать карантин.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выявлены десятки случаев заболевания коклюшем. Лидирует Орджоникидзевский район города.