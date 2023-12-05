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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

В Свердловской области растет заболеваемость коклюшем

Свердловские медики бьют тревогу из-за вспышки коклюша

5 декабря 2023, 06:37
Фото: Midjourney

В Свердловской области растет заболеваемость коклюшем

Вспышка заболеваемости коклюшем произошла в Свердловской области. Обостряться обстановка начала еще летом.

Об этом сообщают медики из различных клиник региона, пишет Е1. Отмечается, что характерным симптомом коклюша являются приступы сильного кашля. Инфекция поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Рост значительный, по моим ощущениям, заболеваемость выросла в разы по сравнению с прошлым годами, — отметил инфекционист Игнат Клюжин.

В Роспотребнадзоре отметили, что дети до года переносят болезнь легче, а подростки сложнее. Это связано еще и со слишком поздним обращением к врачам.

В 2023 году наблюдается увеличение количества случаев заболевания коклюшем, что объясняется цикличностью заболевания, угасанием иммунитета после прививок и небольшим охватом детей ревакцинацией против коклюша в 6–7 лет, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также здесь добавили, что по каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, контактных обследуют и обязывают соблюдать карантин.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выявлены десятки случаев заболевания коклюшем. Лидирует Орджоникидзевский район города.

Новый случай коклюша выявлен в Екатеринбурге
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#Дети#Здоровье#Подростки#Врачи#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Прививки#Инфекция#Медики#Карантин#Симптомы#Коклюш#Дарья Сорокина
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