Свердловский губернатор обещал посетить Первоуральск после жалоб жителей на воду

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Предположительно, визит назначен на конец рабочей недели. Информацию об этом сообщил источник, близкий к региональному кабинету министров, пишет Ура.ру.
Поездка запланирована с целью ознакомления губернатора с работой предприятия «Хромпик». Также возможно, что губернатор прослушает доклад мэра города, Игоря Кабца, о проблемах с водоснабжением в городе, утверждает источник.
Знаю, что сейчас проблема с водой. Поручил главе Первоуральска заниматься подвозом воды, пока не будет устранена авария — организовать надо точечный адресный подвоз воды в цистернах. Все силы мы сосредоточили на устранение проблемы. Сам скоро приедут в Первоуральск, поинтересуюсь, — сообщал губернатор в ходе «прямой линии».
Кроме того, губернатор посоветовал больше применять концессионные соглашения. По его словам, бюджет не позволит решить все трудности, потому придется потерпеть.
В Первоуральске проблемы с водоснабжением начались сразу после аварии на Нижнесергинском водопроводе, случившейся 2 декабря. Жители города жалуются на отсутствие воды.