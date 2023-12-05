tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Свердловский губернатор обещал посетить Первоуральск после жалоб жителей на воду

Свердловский губернатор обещал посетить Первоуральск после жалоб жителей на воду

5 декабря 2023, 10:24
Фото: Департамент информационной политики
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует посетить Первоуральск после того, как ему пожаловались на воду местные жители.

Предположительно, визит назначен на конец рабочей недели. Информацию об этом сообщил источник, близкий к региональному кабинету министров, пишет Ура.ру.

Поездка запланирована с целью ознакомления губернатора с работой предприятия «Хромпик». Также возможно, что губернатор прослушает доклад мэра города, Игоря Кабца, о проблемах с водоснабжением в городе, утверждает источник.

Знаю, что сейчас проблема с водой. Поручил главе Первоуральска заниматься подвозом воды, пока не будет устранена авария — организовать надо точечный адресный подвоз воды в цистернах. Все силы мы сосредоточили на устранение проблемы. Сам скоро приедут в Первоуральск, поинтересуюсь, — сообщал губернатор в ходе «прямой линии».

Кроме того, губернатор посоветовал больше применять концессионные соглашения. По его словам, бюджет не позволит решить все трудности, потому придется потерпеть.

В Первоуральске проблемы с водоснабжением начались сразу после аварии на Нижнесергинском водопроводе, случившейся 2 декабря. Жители города жалуются на отсутствие воды.

В мэрию Первоуральска нагрянет прокуратура. Все из-за воды
Узнать подробнее
Читайте также:
В Первоуральске возбудили уголовное дело о халатности из-за грязной водыМинистр ЖКХ попросил жителей Первоуральска не ругаться из-за качества водыЖители Первоуральска пожаловались на грязную и вонючую воду из-под крана
#Общество#Первоуральск#Город#Вода#Губернатор#Евгений Куйвашев#Поездка#Игорь Кабец#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила
Вчера, 13:23
«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче
Сегодня, 10:51
«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев
Сегодня, 10:54
Жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов
Сегодня, 10:26
Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области
Сегодня, 07:33
Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 06:46