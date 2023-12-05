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Водитель вылетел на встречку и устроил дтп с тремя пострадавшими

Три человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

5 декабря 2023, 03:20
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель вылетел на встречку и устроил дтп с тремя пострадавшими

Автомобили Kia Rio и Lada Granta столкнулись на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Есть пострадавшие.

Водитель иномарки, совершая обгон, не обратил внимание, свободна ли встречка на достаточном расстоянии для этого, и врезался в автомобиль, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В дорожной аварии пострадали оба водителя, а также 16-летний подросток, который ехал в автомобиле Lada. Сотрудники скорой оказывают им помощь. Инспекторы ГИБДД начали проверку по факту случившегося.

Напомним, 2 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле произошло столкновение автомобилей Нива и ВАЗ. В аварии пострадали водители и два пассажира. Они были доставлены в медучреждение.

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