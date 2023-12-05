Три человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Водитель иномарки, совершая обгон, не обратил внимание, свободна ли встречка на достаточном расстоянии для этого, и врезался в автомобиль, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В дорожной аварии пострадали оба водителя, а также 16-летний подросток, который ехал в автомобиле Lada. Сотрудники скорой оказывают им помощь. Инспекторы ГИБДД начали проверку по факту случившегося.
Напомним, 2 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле произошло столкновение автомобилей Нива и ВАЗ. В аварии пострадали водители и два пассажира. Они были доставлены в медучреждение.