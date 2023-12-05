tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Новые турникеты появятся в метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге допустили скопление людей в метро из-за ремонта

5 декабря 2023, 08:33
Фото: 1MI

Новые турникеты появятся в метро в Екатеринбурге

В метро Екатеринбурга начнут менять старые турникеты на новые. Работы начнут проводить уже с 11 декабря.

В первую очередь новое оборудование появится на станции «Площадь 1905 года», сообщает Е1.

В связи с проведением работ по установке, возможны временные перекрытия части действующих турникетов. Помимо этого, вероятно скопление пассажиров в кассовом зале в часы пик. В связи с этим в подземке отметили, что надеются на понимание граждан и просят прощения.

Ранее сообщалось, что старые турникеты в метро Екатеринбурга медленно считывают карты оплаты. Кроме того, зачастую из-за них образуется толпа людей. Летом в администрации анонсировали, что будут установлены новые турникеты.

А в сентябре сообщалось, что ФАС отменила конкурс на установку новых турникетов в метро Екатеринбурга.

Жители Екатеринбурга будут ездить в метро по новому расписанию
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Екатеринбурга рассказала о том, что боится метро после падения на рельсыПроход по биометрии в метро появится в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге забронировали землю для наземного метро
#Транспорт#Метро#Пассажиры#Станция#Обновление#Работы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Турникеты
Подпишитесь
Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области
Сегодня, 07:33
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
«Радуга жизни» ветерана
Вчера, 09:28
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:32
Свердловские медики бьют тревогу из-за вспышки коклюша
Сегодня, 06:37
Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 06:46