В Екатеринбурге допустили скопление людей в метро из-за ремонта

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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В первую очередь новое оборудование появится на станции «Площадь 1905 года», сообщает Е1.
В связи с проведением работ по установке, возможны временные перекрытия части действующих турникетов. Помимо этого, вероятно скопление пассажиров в кассовом зале в часы пик. В связи с этим в подземке отметили, что надеются на понимание граждан и просят прощения.
Ранее сообщалось, что старые турникеты в метро Екатеринбурга медленно считывают карты оплаты. Кроме того, зачастую из-за них образуется толпа людей. Летом в администрации анонсировали, что будут установлены новые турникеты.
А в сентябре сообщалось, что ФАС отменила конкурс на установку новых турникетов в метро Екатеринбурга.