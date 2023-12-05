В Екатеринбурге мужчина набросился на повара из-за отказа приготовить ему бургер

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В ответ на это разъяренный дебошир воткнул ножницы в кисть сотрудника бургерной. Затем он нанес еще один удар, уже в правую кисть повара. После этого он вышел из заведения, а сотрудники вызвали полицию.
Далее, по данным свердловского облсуда, мужчина вновь зашел в кафе и забрал из кассы 14 тысяч рублей. Все это происходило 17 сентября в полночь.
Теперь 35-летнего мужчину обвиняют в нанесении травм сотрудникам бургерной и краже. Свою вину он признал и возместил материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Екатеринбурге рабочий порезал ножом свою коллегу-девушку, которая работает в должности маркетолога.