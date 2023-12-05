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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Екатеринбурге мужчина порезал руку повара за отказ приготовить ему ужин

В Екатеринбурге мужчина набросился на повара из-за отказа приготовить ему бургер

5 декабря 2023, 11:14
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге мужчина порезал руку повара за отказ приготовить ему ужин

В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в бургерную и потребовал сделать ему ужин. До закрытия заведения оставалось 10 минут, поэтому ему отказали.

В ответ на это разъяренный дебошир воткнул ножницы в кисть сотрудника бургерной. Затем он нанес еще один удар, уже в правую кисть повара. После этого он вышел из заведения, а сотрудники вызвали полицию.

Далее, по данным свердловского облсуда, мужчина вновь зашел в кафе и забрал из кассы 14 тысяч рублей. Все это происходило 17 сентября в полночь.

Теперь 35-летнего мужчину обвиняют в нанесении травм сотрудникам бургерной и краже. Свою вину он признал и возместил материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Екатеринбурге рабочий порезал ножом свою коллегу-девушку, которая работает в должности маркетолога.

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#Кафе#Суд#Уголовное дело#Криминал#Кража#Ножницы#18+#Екатеринбург#Бургерная#Пьяный мужчина#Дарья Сорокина
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