В Екатеринбурге от взрыва сковороды с кипящим маслом в квартире выбило дверь

Сковорода с кипящим маслом взорвалась сегодня в многоэтажном доме на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечный, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Взрыв оказался настолько сильным, что в квартире выбило дверь, также задело соседскую.