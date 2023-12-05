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Published Сегодня, 16:38

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Updated Сегодня, 16:40

В Екатеринбурге от взрыва сковороды с кипящим маслом в квартире выбило дверь

В Екатеринбурге от взрыва сковороды с кипящим маслом в квартире выбило дверь

5 декабря 2023, 16:38
Фото: 1MI
Жертва кулинарных экспериментов также пострадала, оказавшись в больнице с ожогами 15% тела.

Сковорода с кипящим маслом взорвалась сегодня в многоэтажном доме на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечный, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Взрыв оказался настолько сильным, что в квартире выбило дверь, также задело соседскую.

По предварительной информации, причиной произошедшего стали действия хозяйки квартиры, которая раскалила масло на сковороде, но оно загорелось. Чтобы потушить пламя, женщина подставила сковороду под струю холодной воды, после чего раздался мощный хлопок разрушительной силы.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами тела, она находится в больнице.

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#Больница#Свердловская область#Взрыв#Ожоги#Соседи#Сковорода#Жертва#Дверь#Екатеринбург#МЧС#Кипящее масло
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