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В Екатеринбурге два пешехода пострадали в ДТП на улице Серафимы Дерябиной

В ГИБДД сообщили подробности ДТП на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге

5 декабря 2023, 14:45
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге два пешехода пострадали в ДТП на улице Серафимы Дерябиной

В Екатеринбурге представители Госавтоинспекции расследуют дорожно-транспортное происшествие, случившееся около 15 часов по местному времени в районе улицы Дерябиной 51, в результате которого пострадали два пешехода.

По первоначальной информации, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Delica двигался от улицы Объездная в сторону улицы Академика Бардина, когда не справился с управлением транспортным средством.

В результате произошло опрокидывание автомобиля и последующий наезд на двух пешеходов, которые в это время ожидали зеленого сигнала светофора на островке безопасности.

Пострадавшие пешеходы были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Сообщается, что они получили в ДТП травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Южном подъезде к городу произошла авария, в которой пострадали три человека.

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