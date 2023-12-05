В ГИБДД сообщили подробности ДТП на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По первоначальной информации, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Delica двигался от улицы Объездная в сторону улицы Академика Бардина, когда не справился с управлением транспортным средством.
В результате произошло опрокидывание автомобиля и последующий наезд на двух пешеходов, которые в это время ожидали зеленого сигнала светофора на островке безопасности.
Пострадавшие пешеходы были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Сообщается, что они получили в ДТП травмы различной степени тяжести.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Южном подъезде к городу произошла авария, в которой пострадали три человека.