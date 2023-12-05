«В школах отменили занятия»: жители Первоуральска пять суток живут без воды

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Также закрыты детские сады. Об этом сообщает паблик «Свет Екатеринбург».
Отмечается, что местные жители находятся в постоянном ожидании подвоза воды. В администрации при этом сообщают, что из-за ремонта в центральных районах Первоуральска холодную воду не отключили, а только уменьшили ее напор.
Однако сами жители сообщают, что у них в кранах вовсе нет воды — ни холодной, ни горячей.
Ранее, в октябре, Первоуральск уже оставался без воды. Тогда на Нижне-Сергинском водоводе произошел прорыв. После этого была организована проверка.