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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

В Свердловской области принят бюджет на 2024 год

В Свердловской области принят бюджет на 2024 год

5 декабря 2023, 09:33
Во втором и третьем чтениях в Заксобрании Свердловской области был принят бюджет на 2024 год, а также плановый период 2025–2026 годов.

За проголосовали 37 депутатов, против — пять, восемь человек не пришли на заседание. Законопроект был принят без обсуждения.

Отмечается, что глава бюджетного комитета Петр Соколюк отметил, что после работы комиссии прогноз по доходам увеличился с 407,6 млрд рублей до 420,1 млрд, по расходам — с 423 млрд до 438,4 млрд рублей.

А дефицит регионального бюджета увеличился почти на 3 млрд рублей. Теперь он составляет 18,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Тагила на 2024 год повысился до 3,5 миллиарда рублей.

Бюджет Нижнего Тагила стал больше на 3,5 миллиарда рублей
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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Бюджет#Депутаты#Расходы#Дефицит#Екатеринбург#Заксобрание#Дарья Сорокина
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