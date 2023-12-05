В Свердловской области принят бюджет на 2024 год

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
За проголосовали 37 депутатов, против — пять, восемь человек не пришли на заседание. Законопроект был принят без обсуждения.
Отмечается, что глава бюджетного комитета Петр Соколюк отметил, что после работы комиссии прогноз по доходам увеличился с 407,6 млрд рублей до 420,1 млрд, по расходам — с 423 млрд до 438,4 млрд рублей.
А дефицит регионального бюджета увеличился почти на 3 млрд рублей. Теперь он составляет 18,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Тагила на 2024 год повысился до 3,5 миллиарда рублей.