«Весь мир идет этим путем»: Куйвашев прокомментировал мусорный полигон в Сысерти

Губернатор успокоил свердловчан: строительство таких экокластеров не наносит вред экологии, а места, где они возводятся, подбираются с особыми требованиями. Главные принципы — экология и транспортная доступность. Более того, чем дальше завод, тем больше транспортных расходов, которые лягут на жителей.