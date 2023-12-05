«Весь мир идет этим путем»: Куйвашев прокомментировал мусорный полигон в Сысерти

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Во время прямого эфира в социальной сети в адрес Евгения Куйвашего прозвучал вопрос от жителя Сысерти. Мужчина просил не допустить перевод части земель муниципального образования в промышленные — для дальнейшего строительства на них мусорного завода.
Губернатор посмотрел на обозначенную проблему глобально. Он, в первую очередь, отметил, что где бы ни начиналось строительство подобных комплексов, всегда возникает волна возмущения от людей.
Где бы мы ни строили мусоросортировочные заводы, люди всегда возмущаются. Если мы сейчас не примем решение, мусор некуда будет возить. Не хотелось бы складировать мусор во дворе, — отметил Евгений Куйвашев.
Глава региона напомнил, что подобный мусоросортировочный комплекс возводится в настоящее время в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле — вторая очередь мусоросортировочного завода, где будет реализована уникальная технология по сортировке мусора. Рядом будет технопарк по производству чего угодно — от скамеек до бумаги. Появятся дополнительные рабочие места. Это целая индустрия вторичной переработки, по которой идет весь мир, — отметил Евгений Куйвашев.
Губернатор успокоил свердловчан: строительство таких экокластеров не наносит вред экологии, а места, где они возводятся, подбираются с особыми требованиями. Главные принципы — экология и транспортная доступность. Более того, чем дальше завод, тем больше транспортных расходов, которые лягут на жителей.