«Видел яйца за 150»: Куйвашев высказался о ценах на продукт в Свердловской области

Он отметил, что проводится большая работа для того, чтобы сельское хозяйство обеспечивало продовольственную безопасность Свердловской области. Сейчас регион полностью обеспечивает себя овощами открытого грунта, курицей, яйцами и свининой. Количество молока каждый год прирастает от 8 до 15%, в зависимости от погоды, и продолжит прирастать.