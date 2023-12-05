«Видел яйца за 150»: Куйвашев высказался о ценах на продукт в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:44
5 декабря губернатор провел прямую линию. В одном из вопросов, поступивших ему, свердловчане спрашивали о ценах на яйца, которые сильно подорожали в последнее время.
Евгений Куйвашев отметил, что знает об этой проблеме. Но на рост цены на продукт влияет ряд объективных причин: подорожание электричества, газа и другие.
Видел яйца в магазине за 150 рублей. Мы встречались с представителями сетевых магазинов, «Пятерочки», «Магнита» и других. Говорили о том, чтобы наценка на яйца была самой минимальной, практически по себестоимости, — пояснил глава региона.
Он отметил, что проводится большая работа для того, чтобы сельское хозяйство обеспечивало продовольственную безопасность Свердловской области. Сейчас регион полностью обеспечивает себя овощами открытого грунта, курицей, яйцами и свининой. Количество молока каждый год прирастает от 8 до 15%, в зависимости от погоды, и продолжит прирастать.
По словам Евгения Куйвашева, в регионе активно развивается переработка сельскохозпродукции и налажены поставки в другие области РФ.
Напомним, по данным Свердловскстата на 27 ноября 2023 года десяток яиц стоил в среднем 101 рубль. За неделю продукт подорожал еще на 3%.