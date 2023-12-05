Водители автобусов Екатеринбурга могут получить штраф за замерзающих пассажиров

Чиновники из местной администрации Екатеринбурга планируют провести переговоры с перевозчиками общественного транспорта в связи с ожидающейся аномально холодной погодой. Их целью будет сокращение интервала между автобусными рейсами, чтобы пассажиры не мерзли на остановках, поскольку по прогнозам в период с 6 по 10 декабря в Екатеринбурге ожидается аномально холодная погода, и температура воздуха может опуститься до -40 градусов. Эту информацию сообщили в транспортном комитете мэрии города.



Согласно информации комитета, планируется провести переговоры, чтобы подготовить автобусы к холодам. Кроме того, в договорах с перевозчиками предусмотрена ответственность за соблюдение интервалов движения и количество автобусов на линиях. В свою очередь, муниципальная транспортная инспекция следит за соблюдением всех договоренностей. В случае обнаружения нарушений, перевозчики будут оштрафованы, отмечает Ура.ру.