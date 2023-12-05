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Updated Сегодня, 15:48

Водителям автобусов в Екатеринбурге грозит наказание за замерзающих пассажиров

Водители автобусов Екатеринбурга могут получить штраф за замерзающих пассажиров

5 декабря 2023, 15:46
Фото: 1MI

Водителям автобусов в Екатеринбурге грозит наказание за замерзающих пассажиров

В администрации Екатеринбурга напомнили перевозчикам о наступающих холодах и предупредили об ответственности за несоблюдение графика движения.

Чиновники из местной администрации Екатеринбурга планируют провести переговоры с перевозчиками общественного транспорта в связи с ожидающейся аномально холодной погодой. Их целью будет сокращение интервала между автобусными рейсами, чтобы пассажиры не мерзли на остановках, поскольку по прогнозам в период с 6 по 10 декабря в Екатеринбурге ожидается аномально холодная погода, и температура воздуха может опуститься до -40 градусов. Эту информацию сообщили в транспортном комитете мэрии города.

Согласно информации комитета, планируется провести переговоры, чтобы подготовить автобусы к холодам. Кроме того, в договорах с перевозчиками предусмотрена ответственность за соблюдение интервалов движения и количество автобусов на линиях. В свою очередь, муниципальная транспортная инспекция следит за соблюдением всех договоренностей. В случае обнаружения нарушений, перевозчики будут оштрафованы, отмечает Ура.ру.

Ранее сообщалось, что пьяных водителей начали массово выявлять на свердловских трассах.

#Транспорт#Автобус#Штраф#Погода#Водитель#Мороз#Наказание#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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