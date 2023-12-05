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Куйвашев прокомментировал строительство исправцентра на Уктусе в Екатеринбурге

Возле исправцентра на Уктусе в Екатеринбурге предложено разместить пункт полиции

5 декабря 2023, 11:47
Фото: департамент информполитики

Куйвашев прокомментировал строительство исправцентра на Уктусе в Екатеринбурге

О строительстве нового исправительного центра на Уктусе высказался глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор уверен, что людям нужно объяснить особенности центров, а также усилить меры безопасности вблизи них.

Вопрос об его возведении задали жители Чкаловского района.

Ну, я бы, наверное, призвал… здесь больше надо объяснять, что это такое. Во-первых, в исправительные центры изначально попадают люди, которые уже встали на путь исправления. Никакой там криминальной субкультуры быть не может, — сказал Евгений Куйвашев в ходе «прямой линии».

Также губернатор отметил, что с помощью исправцентра планируется решить вопрос с дефицитом кадров. По мнению главы региона, нужно использовать труд людей, которые встали на путь исправления.

Куйвашев добавил, что даст поручение главе Екатеринбурга Алексею Орлову проработать вопрос о разъяснении людям, что такое исправцентры.

Также местные жители переживают, что в том районе плохое освещение и нет видеокамер. На это Куйвашев заявил, что нужно тогда ставить камеры и освещение. Вероятно, разместить и новый пункт полиции. Он также добавил, что те, кто будет проживать в исправцентре, тоже люди, которые через некоторое время выйдут на свободу.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга просили сделать исправцентр в здании обанкротившегося вуза.

#Общество#Строительство#Евгений Куйвашев#Екатеринбург#Ирина Кирилова#УФСИН#Исправцентр
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