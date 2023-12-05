Возле исправцентра на Уктусе в Екатеринбурге предложено разместить пункт полиции

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Вопрос об его возведении задали жители Чкаловского района.
Ну, я бы, наверное, призвал… здесь больше надо объяснять, что это такое. Во-первых, в исправительные центры изначально попадают люди, которые уже встали на путь исправления. Никакой там криминальной субкультуры быть не может, — сказал Евгений Куйвашев в ходе «прямой линии».
Также губернатор отметил, что с помощью исправцентра планируется решить вопрос с дефицитом кадров. По мнению главы региона, нужно использовать труд людей, которые встали на путь исправления.
Куйвашев добавил, что даст поручение главе Екатеринбурга Алексею Орлову проработать вопрос о разъяснении людям, что такое исправцентры.
Также местные жители переживают, что в том районе плохое освещение и нет видеокамер. На это Куйвашев заявил, что нужно тогда ставить камеры и освещение. Вероятно, разместить и новый пункт полиции. Он также добавил, что те, кто будет проживать в исправцентре, тоже люди, которые через некоторое время выйдут на свободу.
Напомним, ранее жители Екатеринбурга просили сделать исправцентр в здании обанкротившегося вуза.