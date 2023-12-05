Возле исправцентра на Уктусе в Екатеринбурге предложено разместить пункт полиции

Также местные жители переживают, что в том районе плохое освещение и нет видеокамер. На это Куйвашев заявил, что нужно тогда ставить камеры и освещение. Вероятно, разместить и новый пункт полиции. Он также добавил, что те, кто будет проживать в исправцентре, тоже люди, которые через некоторое время выйдут на свободу.