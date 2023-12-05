Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом растет в Свердловской области

За период с 27 ноября по 3 декабря зафиксировано более 40 тысяч случаев ОРВИ, что на 12,5% больше, чем на предыдущей неделе. Однако этот параметр все же оказался ниже на 10,6% по сравнению с прошлым годом. Информацию об этом сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.