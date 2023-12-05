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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом растет в Свердловской области

5 декабря 2023, 15:28
Фото: 1MI

В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ

Количество заболевших ОРВИ в Свердловской области продолжает увеличиваться, превысив показатели предыдущей недели.

За период с 27 ноября по 3 декабря зафиксировано более 40 тысяч случаев ОРВИ, что на 12,5% больше, чем на предыдущей неделе. Однако этот параметр все же оказался ниже на 10,6% по сравнению с прошлым годом. Информацию об этом сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, среди заболевших ОРВИ почти 60% составляют дети. За неделю было обследовано более 400 человек, в результате чего было выявлено преобладание вирусов SARS-CoV-2 и риновируса.

Наибольшее число больных выявлено в Туринском городском округе, а также в городах Богданович, Сухой Лог, в ЗАТО Свободный.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России.

#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Статистика#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Вирус#Ирина Кирилова
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