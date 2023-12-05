Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом растет в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
За период с 27 ноября по 3 декабря зафиксировано более 40 тысяч случаев ОРВИ, что на 12,5% больше, чем на предыдущей неделе. Однако этот параметр все же оказался ниже на 10,6% по сравнению с прошлым годом. Информацию об этом сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, среди заболевших ОРВИ почти 60% составляют дети. За неделю было обследовано более 400 человек, в результате чего было выявлено преобладание вирусов SARS-CoV-2 и риновируса.
Наибольшее число больных выявлено в Туринском городском округе, а также в городах Богданович, Сухой Лог, в ЗАТО Свободный.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщала о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России.