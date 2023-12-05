Житель Первоуральска ушел на рыбалку и пропал. Его ищут уже третьи сутки

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
С 3 декабря о молодом человеке нет никакой информации. Вместе с тем перед тем, как исчезнуть, он сообщил, что добрался до места рыбалки.
Известно, что Антон был одет в темно-коричневую куртку и темно-бордовую шапку. Он взял с собой палатку. К слову, Антон является опытным рыбаком и охотником, ранее никогда не было подобных случаев.
Супруга Антона, Елена, заметила, что муж не выходит на связь с 9:30. Она уже оповестила рыболовные базы на берегу водохранилища о его пропаже. Рыбаки, используя социальные сети, проводят перекличку и проверяют окрестности водоема, но пока безрезультатно.
Елена также обратилась в полицию и в ближайшее время подаст заявление о пропаже Антона для организации его поиска, сообщает E1.
Ранее сообщалось, что жительницу поселка в Свердловской области ищут больше месяца.