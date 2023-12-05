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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Пропавший рыбак из Первоуральска разыскивается третьи сутки

Житель Первоуральска ушел на рыбалку и пропал. Его ищут уже третьи сутки

5 декабря 2023, 09:30
Фото: Е1

Пропавший рыбак из Первоуральска разыскивается третьи сутки

Житель Первоуральска Антон Желобов отправился на Белоярское водохранилище для рыбалки и исчез.

С 3 декабря о молодом человеке нет никакой информации. Вместе с тем перед тем, как исчезнуть, он сообщил, что добрался до места рыбалки.

Известно, что Антон был одет в темно-коричневую куртку и темно-бордовую шапку. Он взял с собой палатку. К слову, Антон является опытным рыбаком и охотником, ранее никогда не было подобных случаев.

Супруга Антона, Елена, заметила, что муж не выходит на связь с 9:30. Она уже оповестила рыболовные базы на берегу водохранилища о его пропаже. Рыбаки, используя социальные сети, проводят перекличку и проверяют окрестности водоема, но пока безрезультатно.

Елена также обратилась в полицию и в ближайшее время подаст заявление о пропаже Антона для организации его поиска, сообщает E1.

Ранее сообщалось, что жительницу поселка в Свердловской области ищут больше месяца.

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
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#Происшествия#Поиск#Рыбак#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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