Жители 10-этажки в Екатеринбурге получили двойные счета за отопление

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Одна из жительниц дома пожаловалась на повышение счетов за отопление за ноябрь в 2 раза. Она отметила, что в ноябре не было морозов и температура была выше нуля. Однако диспетчеры управляющей компании отмечают, что они ничего не знают и ответственными ставят отопительные службы, пишет Е1.
О счетах за октябрь и ноябрь рассказали и другие жители дома. По ним видно, что счета за ноябрь превышают октябрьские, как минимум в 2 раза. Еще одна жительница дома отметила, что батареи в квартирах еле теплые, а горячая вода доступна только до полуночи, после чего ее отключают до шести утра. В результате, если человек приходит домой поздно, ему приходится мыться в холодной воде.
Компания-поставщик признала ошибку и пообещала пересчитать все счета. По словам представителей, произошла техническая ошибка.
Ранее сообщалось, что жители Березовского замерзают в квартирах.