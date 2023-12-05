Жители 10-этажки в Екатеринбурге получили двойные счета за отопление

О счетах за октябрь и ноябрь рассказали и другие жители дома. По ним видно, что счета за ноябрь превышают октябрьские, как минимум в 2 раза. Еще одна жительница дома отметила, что батареи в квартирах еле теплые, а горячая вода доступна только до полуночи, после чего ее отключают до шести утра. В результате, если человек приходит домой поздно, ему приходится мыться в холодной воде.