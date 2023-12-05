tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

На двойные счета за отопление пожаловались жители многоэтажки в Екатеринбурге

Жители 10-этажки в Екатеринбурге получили двойные счета за отопление

5 декабря 2023, 11:53
Фото: 1MI

На двойные счета за отопление пожаловались жители многоэтажки в Екатеринбурге

Жильцы десятиэтажного здания на Рощинской, 48 в Екатеринбурге пожаловались на двойные начисления за отопление в квитанциях за ноябрь.

Одна из жительниц дома пожаловалась на повышение счетов за отопление за ноябрь в 2 раза. Она отметила, что в ноябре не было морозов и температура была выше нуля. Однако диспетчеры управляющей компании отмечают, что они ничего не знают и ответственными ставят отопительные службы, пишет Е1.

О счетах за октябрь и ноябрь рассказали и другие жители дома. По ним видно, что счета за ноябрь превышают октябрьские, как минимум в 2 раза. Еще одна жительница дома отметила, что батареи в квартирах еле теплые, а горячая вода доступна только до полуночи, после чего ее отключают до шести утра. В результате, если человек приходит домой поздно, ему приходится мыться в холодной воде.

Компания-поставщик признала ошибку и пообещала пересчитать все счета. По словам представителей, произошла техническая ошибка.

Ранее сообщалось, что жители Березовского замерзают в квартирах.

В Свердловской области придумали способ снижения расходов на ЖКХ
Узнать подробнее
Читайте также:
Счет за ЖКХ и компьютер: в Екатеринбурге мужчина предъявил жене счет после разводаЖительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселкеЖители Екатеринбурга пожаловались на огромные счета за воду и свет в подъездах
#Экономика#Жалоба#ЖКХ#Отопление#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Платеж
Подпишитесь
Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила
Вчера, 13:23
«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче
Сегодня, 10:51
«Слава Богу, успели до холодов»: Евгений Куйвашев рассказал о жилье для погорельцев
Сегодня, 10:54
Жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов
Сегодня, 10:26
Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области
Сегодня, 07:33
Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 06:46