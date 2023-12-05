Жители Березовского останутся без электричества в морозы. Этому удивился мэр

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Энергоснабжающая компания распространила информацию о том, что во многих районах города отключат свет. С мэрией данные действия согласованы не были, рассказал Писцов в своем Telegram-канале.
Глава города отдал поручение своему заместителю встретиться с сотрудниками организации, а также оповестить о данной ситуации прокуратуру и Министерство ЖКХ.
Напомним, в Первоуральске у местных жителей несколько дней нет водоснабжения. В связи с этим региональная прокуратура организует проверку администрации города и «Водоканала».