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В городе-спутнике Екатеринбурга отключат электричество

Жители Березовского останутся без электричества в морозы. Этому удивился мэр

5 декабря 2023, 04:20
Фото: 1MI

В городе-спутнике Екатеринбурга отключат электричество

Город Березовский рискует остаться без света в морозную погоду, так как энергетики намерены его отключить. Данная ситуация стала неожиданностью для мэра Евгения Писцова.

Энергоснабжающая компания распространила информацию о том, что во многих районах города отключат свет. С мэрией данные действия согласованы не были, рассказал Писцов в своем Telegram-канале.

Глава города отдал поручение своему заместителю встретиться с сотрудниками организации, а также оповестить о данной ситуации прокуратуру и Министерство ЖКХ.

Напомним, в Первоуральске у местных жителей несколько дней нет водоснабжения. В связи с этим региональная прокуратура организует проверку администрации города и «Водоканала».

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