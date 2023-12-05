Жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Они были выбраны в результате народного голосования. Напомним, что конкурс был учрежден главой региона Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики региона.
Лидером были признаны:
По словам председателя региональной Общественной палаты Александра Левина, в этом году свои голоса отдали порядка 67 тысяч человек, в то время как в первый год акции голосовали лишь 50 тысяч граждан.
За попадание в пятерку лидеров шла очень упорная борьба! Проигравших в этом конкурсе нет и быть не может. Все его участники, а именно 15 объектов, самое что ни на есть достояние Среднего Урала, — добавил Александр Левин.
В результате самыми знаковыми местами также были выбраны:
Почетный статус победителям присвоят в январе.
Напомним, что указ о проведении конкурса был подписан губернатором в 2021 году. Статус объекта культурного наследия может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, литературы, культуры, музыки, спорта и многому другому.
Ранее сообщалось, что Старый Демидовский завод набрал 20% голосов от общего числа участников. Голосование проводилось с 1 августа по 1 декабря. Демидоский завод лидировал в нем с первых дней.