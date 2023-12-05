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Пять объектов Свердловской области получат звание «Достояние Среднего Урала»

Жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов

5 декабря 2023, 10:26
Фото: 1MI

Пять объектов Свердловской области получат звание «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области выбрали лучшие объекты благоустройства. Названы победители конкурса «Достояние Среднего Урала».

Они были выбраны в результате народного голосования. Напомним, что конкурс был учрежден главой региона Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики региона.

Лидером были признаны:

  • Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (за него проголосовало более 12 тысяч жителей);
  • Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината (9,1 тысячи голосов);
  • Волейбольный клуб «Уралочка» (7 тысяч голосов);
  • Алапаевская узкоколейная железная дорога (6,3 тысячи голосов);
  • Невьянская наклонная башня (5 тысяч голосов).

По словам председателя региональной Общественной палаты Александра Левина, в этом году свои голоса отдали порядка 67 тысяч человек, в то время как в первый год акции голосовали лишь 50 тысяч граждан.

За попадание в пятерку лидеров шла очень упорная борьба! Проигравших в этом конкурсе нет и быть не может. Все его участники, а именно 15 объектов, самое что ни на есть достояние Среднего Урала, — добавил Александр Левин.

В результате самыми знаковыми местами также были выбраны:

  • Исторический сквер в Екатеринбурге;
  • Природный парк «Оленьи ручьи»;
  • Уральский добровольческий танковый корпус;
  • Музейный комплекс УГМК;
  • Дом Н. И. Севастьянова;
  • Уральский государственный академический русский народный хор;
  • Музейный комплекс «Северская домна»;
  • Зенитный ракетный комплекс завода имени Калинина;
  • Екатеринбургский спорткомплекс «Динамо»;
  • Городок чекистов, гостиница Исеть.

Почетный статус победителям присвоят в январе.

Напомним, что указ о проведении конкурса был подписан губернатором в 2021 году. Статус объекта культурного наследия может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, литературы, культуры, музыки, спорта и многому другому.

Ранее сообщалось, что Старый Демидовский завод набрал 20% голосов от общего числа участников. Голосование проводилось с 1 августа по 1 декабря. Демидоский завод лидировал в нем с первых дней.

22 тысячи жителей свердловчан отдали голоса за «Достояние Среднего Урала»
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Екатеринбург#Невьянская наклонная башня#Объекты#Дарья Сорокина#Достояние Урала
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