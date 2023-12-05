Жительницу поселка в Свердловской области ищут больше месяца

Рост исчезнувшей свердловчанки — 155 сантиметров. Цвет глаз серо-голубой, волосы русые. В день, когда женщина пропала, на ней были надеты синие джинсы, пальто и светлые ботинки, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».