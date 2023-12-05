tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Женщина из поселка Свердловской области бесследно исчезла

Жительницу поселка в Свердловской области ищут больше месяца

5 декабря 2023, 03:55
Фото: 1MI

Женщина из поселка Свердловской области бесследно исчезла

В свердловском селе Мурзинка пропала 37-летняя местная жительница. Ее разыскивают со 2 ноября 2023 года.

Рост исчезнувшей свердловчанки — 155 сантиметров. Цвет глаз серо-голубой, волосы русые. В день, когда женщина пропала, на ней были надеты синие джинсы, пальто и светлые ботинки, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Где в настоящее время находится пропавшая женщина, выясняют сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, с 21 октября 2023 года в Екатеринбурге исчез местный житель — 21-летний молодой человек. С тех пор его поисками занимаются сотрудники регионального отряда «Прорыв».

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего молодого человекаЖитель Екатеринбурга пропал при загадочных обстоятельствахВ Екатеринбурге ищут пропавшего 6-летнего мальчика с синими варежками
#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Поисковый отряд#Розыск#ЧП#Приметы#Лиза Алерт#Поселок#Мурзинка#Пропала#18+#Елизавета Зиборова#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:32
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
«Радуга жизни» ветерана
Вчера, 09:28
Авторы сериала о Букиных из Екатеринбурга показали первые фото со съемок
Вчера, 14:17
Заметил поздно. Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:26
Дронам разрешили летать в Свердловской области
Вчера, 15:09