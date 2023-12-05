Жительницу поселка в Свердловской области ищут больше месяца

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Рост исчезнувшей свердловчанки — 155 сантиметров. Цвет глаз серо-голубой, волосы русые. В день, когда женщина пропала, на ней были надеты синие джинсы, пальто и светлые ботинки, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».
Где в настоящее время находится пропавшая женщина, выясняют сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, с 21 октября 2023 года в Екатеринбурге исчез местный житель — 21-летний молодой человек. С тех пор его поисками занимаются сотрудники регионального отряда «Прорыв».