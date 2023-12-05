Жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма за случайное уничтожение 10 домов

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Как сообщает прокуратура Пригородного района, в отношении 30-летнего жителя Нижнего Тагила вынесен обвинительный акт по уголовному делу. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации — уничтожение или повреждение чужого имущества большой стоимости путем неосторожного обращения с опасным источником. Максимальное наказание по данной статье — до одного года лишения свободы.
Согласно сведениям следствия, 25 апреля 2023 года во время особого противопожарного режима мужчина находился на даче своей мамы в поселке Висим и выполнял сварочные работы при монтаже теплицы. Неосторожные действия привели к поджогу 10 домов.
Известно, что в результате пожара было уничтожено и повреждено имущество, включая дома, бани и другие хозяйственные постройки, общей стоимостью более 11,6 миллиона рублей.
В процессе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было передано мировому судье судебного участка №2 Пригородного судебного района для рассмотрения в суде.