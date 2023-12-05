Жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма за случайное уничтожение 10 домов

Как сообщает прокуратура Пригородного района, в отношении 30-летнего жителя Нижнего Тагила вынесен обвинительный акт по уголовному делу. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации — уничтожение или повреждение чужого имущества большой стоимости путем неосторожного обращения с опасным источником. Максимальное наказание по данной статье — до одного года лишения свободы.