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Житель Нижнего Тагила случайно сжег 10 домов в Висиме

Жителю Нижнего Тагила грозит тюрьма за случайное уничтожение 10 домов

5 декабря 2023, 09:47
Фото: Midjourney

Житель Нижнего Тагила случайно сжег 10 домов в Висиме

Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в уничтожении или повреждении чужого имущества из-за небрежного обращения с опасным источником вскоре предстанет перед судом. Мужчина случайно сжег 10 домов в поселке Висим весной 2023 года.

Как сообщает прокуратура Пригородного района, в отношении 30-летнего жителя Нижнего Тагила вынесен обвинительный акт по уголовному делу. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации — уничтожение или повреждение чужого имущества большой стоимости путем неосторожного обращения с опасным источником. Максимальное наказание по данной статье — до одного года лишения свободы.

Согласно сведениям следствия, 25 апреля 2023 года во время особого противопожарного режима мужчина находился на даче своей мамы в поселке Висим и выполнял сварочные работы при монтаже теплицы. Неосторожные действия привели к поджогу 10 домов.

Известно, что в результате пожара было уничтожено и повреждено имущество, включая дома, бани и другие хозяйственные постройки, общей стоимостью более 11,6 миллиона рублей.

В процессе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было передано мировому судье судебного участка №2 Пригородного судебного района для рассмотрения в суде.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Поджог#Криминал#Приговор#Дом#Висим#Поселок#Ирина Кирилова
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