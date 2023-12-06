Ахмадзода: Товарооборот Таджикистана с Россией составил 700 млн долларов

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
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Согдийская область — один из экономических центров Таджикистана с населением около трех миллионов человек. Драйверами развития региона считаются легкая промышленность, машиностроение и сельское хозяйство. В регионе работает более 1200 предприятий, выпускается около 250 наименований продукции, действует пять свободных экономических зон, предусмотрены льготы и преференции для инвесторов,
По подсчетам согдийского правительства, международный товарооборот области за этот год превысит отметку в три миллиарда долларов. Главный торговый партнер региона — Россия. Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода отметил, что регион нацелен на увеличение товарооборота между Россией и Таджикистаном. За последние 11 месяцев он составил 700 миллионов долларов.
Ахмадзода предложил российскими инветорам ознакомиться с потенциалом региона. По его словам, для встречи в ТПП РФ регионом подготовлены презентации бизнес-проектов для создания совместных предприятий в сфере переработки хлопка, кожи, овощей, фруктов, освоения новых земель, в сфере машиностроения.
«Я надеюсь, что сегодняшняя встреча даст хороший положительный импульс для развития двусторонних отношений между Россией и Таджикистаном», — сказал он.
Для развития бизнеса между странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на государственном уровне создаются новые механизмы для совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что в России разработали и утвердили в правительстве специальный инструмент, который заработает с 1 января и будет распространяться на представителей бизнеса трех стран ЕАЭС. Ранее инициатива создания такого механизма исходила от России, а остальные четыре страны союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) ее поддержали.
«Это была серьёзнейшая работа торгово-промышленной палаты не только России. Мы уже сейчас создали проектный офис в ТПП по согласованному решению между пятью странами ЕАЭС», — сказал Катырин.
Отмечается, что по подсчетам Минэкономразвития России за последние 32 года российский бизнес инвестировал в Таджикистан свыше 130 миллиардов рублей, то есть 16% от всего объема «внешнего капитала».