Ахмадзода: Товарооборот Таджикистана с Россией составил 700 млн долларов

Согдийская область — один из экономических центров Таджикистана с населением около трех миллионов человек. Драйверами развития региона считаются легкая промышленность, машиностроение и сельское хозяйство. В регионе работает более 1200 предприятий, выпускается около 250 наименований продукции, действует пять свободных экономических зон, предусмотрены льготы и преференции для инвесторов,