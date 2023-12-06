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Собаку в Екатеринбурге дважды забрали домой и вернули в приют

Бездомную собаку в Екатеринбурге дважды забрали домой и через час вернули в приют

6 декабря 2023, 05:08
Фото: Midjourney

Собаку в Екатеринбурге дважды забрали домой и вернули в приют

В Екатеринбурге пса из приюта два раза забирали, после чего возвращали его обратно.

Первый раз собаку забрали вскоре после того, как она попала в приют. Однако спустя час животное вернули обратно, так как хозяева поняли, что не смогут его обеспечить. После этого у пса начались проблемы с туалетом и лаем, пишет Е1.

Фонд «Зоозащита» решил помочь собаке обрести семью и помог найти новых хозяев. Однако через два дня ее снова вернули в приют. На этот раз причиной отказа стал стресс кошек, которые уже давно живут в семье. Хотя собака вела себя спокойно и успела привыкнуть к этим людям.

После того, как пса второй раз вернули в приют, он стал плохо спать, начались проблемы с ЖКТ, а также ему диагностировали нервное и физическое истощение. Сейчас ему нашли передержку, однако только до января 2024 года.

Напомним, в Екатеринбурге зоозащитники забрали пожилую собаку у живодера. Теперь волонтеры ищут ему новых хозяев.

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#Общество#Волонтеры#Собака#Стресс#Приют#Туалет#Животное#Передержка#Хозяева#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Пес#Инцидент
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