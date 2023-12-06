Бездомную собаку в Екатеринбурге дважды забрали домой и через час вернули в приют

Фонд «Зоозащита» решил помочь собаке обрести семью и помог найти новых хозяев. Однако через два дня ее снова вернули в приют. На этот раз причиной отказа стал стресс кошек, которые уже давно живут в семье. Хотя собака вела себя спокойно и успела привыкнуть к этим людям.