Бездомную собаку в Екатеринбурге дважды забрали домой и через час вернули в приют

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Первый раз собаку забрали вскоре после того, как она попала в приют. Однако спустя час животное вернули обратно, так как хозяева поняли, что не смогут его обеспечить. После этого у пса начались проблемы с туалетом и лаем, пишет Е1.
Фонд «Зоозащита» решил помочь собаке обрести семью и помог найти новых хозяев. Однако через два дня ее снова вернули в приют. На этот раз причиной отказа стал стресс кошек, которые уже давно живут в семье. Хотя собака вела себя спокойно и успела привыкнуть к этим людям.
После того, как пса второй раз вернули в приют, он стал плохо спать, начались проблемы с ЖКТ, а также ему диагностировали нервное и физическое истощение. Сейчас ему нашли передержку, однако только до января 2024 года.
Напомним, в Екатеринбурге зоозащитники забрали пожилую собаку у живодера. Теперь волонтеры ищут ему новых хозяев.